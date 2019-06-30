Нова популярна музика: плейлист найкрутіших пісень літа

Популярна музика не стоїть на місці, а плейлист нових хітів на Радіо МАКСИМУМ наповнить енергією та змусить танцювати! Слухай музику онлайн від відомих та нових зірок, яка вийшла у червні.

Сучасна музика розвивається такими темпами, що інколи важко запам'ятати текст одного хіта, як вже з'являється інший. Хочеш бути у трендах та слухати нові пісні не з кожної маршрутки та не у кожному магазині, а одним із перших? Заціни найкращі свіжі треки від закордонних зірок у плейлисті найкрутішої музики від Радіо МАКСИМУМ!

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Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Ed Sheeran - Beautiful People (feat. Khalid) [Official Video]

Kygo, Whitney Houston - Higher Love (Audio)

Marshmello x Flux Pavilion - Room To Fall (Feat. ELOHIM)

Meghan Trainor - Hurt Me (From "Songland" - Audio)

Sigala, Becky Hill - Wish You Well (Official Video)

Sigrid - Mine Right Now

Ellie Goulding & Juice WRLD - Hate Me (Official Audio)

Why Don't We - Come To Brazil (Official Audio)

YUNGBLUD - Parents (Official Music Video)

P!nk - Can We Pretend (Animated Video) ft. Cash Cash

Avicii - Heaven (Tribute Video)

FINNEAS - I Lost A Friend

Tom Walker - Now You're Gone (Kiasmos Remix) [Audio] ft. Zara Larsson

Rend Collective – YOUR NAME IS POWER (Official Video)

NF - When I Grow Up

KSHMR & B3RROR - Lies (feat. Luciana) [Official Audio]

Sam Feldt - Post Malone (feat. RANI) [Official Music Video]

Hanne Mjøen - Strangers (Official Music Video)

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