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Нова популярна музика: плейлист найкрутіших пісень літа

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Популярні пісні слухати онлайн - фото 1
Популярні пісні слухати онлайн

Популярна музика не стоїть на місці, а плейлист нових хітів на Радіо МАКСИМУМ наповнить енергією та змусить танцювати! Слухай музику онлайн від відомих та нових зірок, яка вийшла у червні.

Сучасна музика розвивається такими темпами, що інколи важко запам'ятати текст одного хіта, як вже з'являється інший. Хочеш бути у трендах та слухати нові пісні не з кожної маршрутки та не у кожному магазині, а одним із перших? Заціни найкращі свіжі треки від закордонних зірок у плейлисті найкрутішої музики від Радіо МАКСИМУМ!

Хти минулого тижня слухай тут

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • Ed Sheeran - Beautiful People (feat. Khalid) [Official Video]
  • Kygo, Whitney Houston - Higher Love (Audio)
  • Marshmello x Flux Pavilion - Room To Fall (Feat. ELOHIM)
  • Meghan Trainor - Hurt Me (From "Songland" - Audio)
  • Sigala, Becky Hill - Wish You Well (Official Video)
  • Sigrid - Mine Right Now
  • Ellie Goulding & Juice WRLD - Hate Me (Official Audio)
  • Why Don't We - Come To Brazil (Official Audio)
  • YUNGBLUD - Parents (Official Music Video)
  • P!nk - Can We Pretend (Animated Video) ft. Cash Cash
  • Avicii - Heaven (Tribute Video)
  • FINNEAS - I Lost A Friend
  • Tom Walker - Now You're Gone (Kiasmos Remix) [Audio] ft. Zara Larsson
  • Rend Collective – YOUR NAME IS POWER (Official Video)
  • NF - When I Grow Up
  • KSHMR & B3RROR - Lies (feat. Luciana) [Official Audio]
  • Sam Feldt - Post Malone (feat. RANI) [Official Music Video]
  • Hanne Mjøen - Strangers (Official Music Video)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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