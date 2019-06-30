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Нова популярна музика: плейлист найкрутіших пісень літа
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Популярна музика не стоїть на місці, а плейлист нових хітів на Радіо МАКСИМУМ наповнить енергією та змусить танцювати! Слухай музику онлайн від відомих та нових зірок, яка вийшла у червні.
Сучасна музика розвивається такими темпами, що інколи важко запам'ятати текст одного хіта, як вже з'являється інший. Хочеш бути у трендах та слухати нові пісні не з кожної маршрутки та не у кожному магазині, а одним із перших? Заціни найкращі свіжі треки від закордонних зірок у плейлисті найкрутішої музики від Радіо МАКСИМУМ!
Плейлист популярної музики, слухати онлайн:
Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням.
Список треків:
- Ed Sheeran - Beautiful People (feat. Khalid) [Official Video]
- Kygo, Whitney Houston - Higher Love (Audio)
- Marshmello x Flux Pavilion - Room To Fall (Feat. ELOHIM)
- Meghan Trainor - Hurt Me (From "Songland" - Audio)
- Sigala, Becky Hill - Wish You Well (Official Video)
- Sigrid - Mine Right Now
- Ellie Goulding & Juice WRLD - Hate Me (Official Audio)
- Why Don't We - Come To Brazil (Official Audio)
- YUNGBLUD - Parents (Official Music Video)
- P!nk - Can We Pretend (Animated Video) ft. Cash Cash
- Avicii - Heaven (Tribute Video)
- FINNEAS - I Lost A Friend
- Tom Walker - Now You're Gone (Kiasmos Remix) [Audio] ft. Zara Larsson
- Rend Collective – YOUR NAME IS POWER (Official Video)
- NF - When I Grow Up
- KSHMR & B3RROR - Lies (feat. Luciana) [Official Audio]
- Sam Feldt - Post Malone (feat. RANI) [Official Music Video]
- Hanne Mjøen - Strangers (Official Music Video)
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