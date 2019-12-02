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Золотий м'яч 2019 – ПЕРЕМОЖЕЦЬ: хто став найкращим футболістом року

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Ballon d'Or - фото 1
Ballon d'Or

У Парижі відбулась церемонія вручення нагороди Золотий м'яч (Ballon d'Or), під час якої видання France Football оголосило володаря статуетки найкращого футболіста 2019 року. Дізнайтесь, хто отримав це звання!

Найзапекліша боротьба за "Золотий м'яч" традиційно відбувалась між аргентинцем Ліонелем Мессі (Барселона) та португальцем Кріштіану Роналду (Ювентус). Кожен з них мріяв отримати шосту таку нагороду та обійти давнього суперника. Третім фаворитом премії став голландський захисник Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), якого УЄФА визнав найкращим гравцем минулого сезону.

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Загалом у короткий список номінантів на "Золотий м'яч" потрапили 30 футболістів. Нагадаємо, що минулорічним володарем премії був хорват Лука Модріч (Реал). Цьогорічного переможця визначило журі, куди ввійшло по одному журналістові з кожної країни. Рішення суддів оголосили на церемонії нагородження 2 грудня у Парижі. Отож, "Золотий м'яч" 2019 як найкращий футболіст року здобув Лео Мессі! Аргетинець став рекордсменом премії, обігнавши Роналду, який взагалі проігнорував премію.

Усі переможці премії Золотий м'яч 2019

Найкращі футболісти року

  1. Ліонелль Мессі (Барселона)
  2. Вірджил ван Дейк (Ліверпуль)
  3. Кріштіану Роналду (Ювентус)
  4. Садіо Мане (Ліверпуль)
  5. Мохаммед Салах (Ліверпуль)
  6. Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
  7. Аллісон (Ліверпуль)
  8. Роберт Левандовський (Баварія)
  9. Бернарду Сілва (Манчестер Сіті)
  10. Ріяд Марез (Манчестер Сіті)
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Lionel Messi

Найкращий молодий гравець

  • Маттейс Де Лігт (Ювентус)

Золотий м'яч 2019 – ПЕРЕМОЖЕЦЬ: хто став найкращим футболістом року - фото 371786

Найкращий голкіпер

  • Аліссон Беккер (Ліверпуль)
Золотий м'яч 2019 – ПЕРЕМОЖЕЦЬ: хто став найкращим футболістом року - фото 371787

Найкраща футболістка

  • Меган Рапіно (США)
Золотий м'яч 2019 – ПЕРЕМОЖЕЦЬ: хто став найкращим футболістом року - фото 371788

А ви згодні з результатами премії? Пишіть у коментарях!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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