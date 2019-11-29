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Ліга Європи: які шанси має Динамо на плей-офф після фіаско в матчі з Мальме
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У матчі Мальме – Динамо фаворитами вважались кияни, але несподівано для всіх "біло-сині" зазнали поразки, пропустивши вирішальний гол в компенсований час. Дізнайтесь, чи залишились в підопічних Михайличенка шанси на євровесну.
Попри очікування шанувальників та тренерів, Динамо не змогло підтвердити свій статус фаворитів. Виїзна перемога над Мальме забезпечила б киянам достроковий вихід у плей-офф Ліги Європи, а от поразка значно ускладнила становище української команди.
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Вже на другій хвилині господарі поля відкрили рахунок у матчі: голом відзначився Расмус Бенгтссон. Зрівняти ситуацію Динамо змогло на 18-й зусиллями Віталія Миколенка. Наприкінці першого тайму Віктор Циганков вивів киян вперед.
Одразу після перерви шведи швидко оговтались і на 48-й хвилині Маркус Русенберг зрівняв рахунок. Ще через 10 хвилин Ердаль Ракіп вивів господарів вперед. "Біло-сині" забили свій третій м'яч на 77-й хвилині, автором голу став Беньямін Вербич. Та втримати нічию гості не змогли. Уже в доданий час, на 96-й хвилині, переможний для Мальме гол забив Маркус Русенберг. Драматичний матч завершився з рахунком 4:3 на користь шведів.
Відео голів та огляд гри Мальме і Динамо 28-11-2019:
Шанси Динамо в Лізі Європи
Прикра поразка від Мальме похитнула становище киян у групі В. Тепер очолює турнірну таблицю Копенгаген (9 очок), другими йдуть шведи (8 очок), на третє місце опустилось Динамо (6 очок), а останню позицію в квартеті посідає Лугано (2 очки).
В останньому раунді групового етапу Ліги Європи підопічні Михайличенка зустрінуться із аутсайдерами групи – швейцарським Лугано. Щоб вийти у плей-офф, Динамо мусить обов'язково перемогти суперників. Додамо, що матч пройде в Києві, тож підтримка трибун зіграє на руку "біло-синім". За умови здобуття трьох очок кияни потраплять у наступний раунд ЛЄ, щоправда, уже з другого місця в групі.
А от першість посяде Копенгаген або Мальме. Зазначимо, що Динамо має перевагу над шведами за особистими зустрічами (1:0 вдома, 3: 4 в гостях) завдяки більшій кількості голів, забитих на чужому полі (3 проти 0). З Копенгагеном у "біло-синіх" нічиї в особистих зустрічах (1:1, 1:1), але при поразці данців у шостому турі і перемозі Динамо кияни, швидше за все, будуть мати кращу різницю м'ячів (або більшу кількість забитих голів у всіх поєдинках). Зараз різниця м'ячів у Динамо 6-6, а у Копенгагена 5-3.
Перемога у Києві майже точно принесе киянам путівку в євровесну. А якщо обіграти Лугано з різницею в два м'ячі – то вихід в 1/16 Ліги Європи нам забезпечений. Зараз головне – оговтатись від прикрої поразки та пробитись далі.
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