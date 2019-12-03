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Золотий м'яч 2019: Мессі і ван Дейк прокоментували відсутність Роналду на церемонії

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Лео Мессі виграв Золотий м'яч 2019 - фото 1
Лео Мессі виграв Золотий м'яч 2019 / gettyimages

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі, який отримав шостий Золотий м'яч, та захисник "Ліверпуля" Вірджил ван Дейк висловилися про те, чому на церемонії нагородження премії не було Кріштіану Роналду.

Згідно з рейтингом, найкращим футболістом світу став Ліонель Мессі (Барселона), який вже вшосте отримав "Золотий м'яч 2019". А от запеклий суперник аргентинця Кріштіану Роналду (Ювентус), на рахунку якого 5 таких титулів, цьогоріч став третім. "Срібло" отримав Вірджил ван Дейк (Ліверпуль).

Як це було: Усі переможці премії Золотий м'яч 2019

Як відомо, Роналду не приїхав до Парижа на церемонію France Football. Португалець надав перевагу церемонії вручення нагород за підсумками сезону в Італії, яка проходила 2 грудня у Мілані. Там Кріштіану отримав приз як найкращий гравець Серії А.

Журналісти попросили Мессі та ван Дейка прокоментувати відсутність конкурента. "Його немає тут, тому що він не міг бути тут. Не потрібно все перекручувати. Це була відмінна церемонія", – лаконічно сказав Лео.

Мессі і його 6 Золотих м'ячів - фото 371902
Мессі і його 6 Золотих м'ячів / gettyimages


А от голландець у відповідь на запитання журналіста пожартував: "А він хіба був претендентом на перемогу?". Ця фраза розлютила шанувальників Роналду, втім, пізніше ван Дейк наголосив, що це був просто жарт.

Цікаво, що в голосуванні Ліонель Мессі випередив Вірджила ван Дейка тільки на 7 балів. А ось Кріштіану Роналду відстав від лідера на понад 200 балів. Це найближчий результат між 1-м і 2-м місцями з 1996 року. Україна віддала першість саме ван Дейку.

Золотий м'яч 2019: Мессі і ван Дейк прокоментували відсутність Роналду на церемонії - фото 371905

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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