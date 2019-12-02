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Оголошений найкращий український футболіст 2019: переміг гравець Шахтаря

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Футбольні зірки 2019 - фото 1
Футбольні зірки 2019 / zik.ua

На НСК Олімпійському відбулася урочиста церемонія нагородження Футбольні зірки України-2019 – спільний проєкт Української асоціації футболу і Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів. Дізнайтеся переможців!

На звання найкращого гравця року претендували Марлос (Шахтар Донецьк), Тайсон (Шахтар Донецьк), Віктор Циганков (Динамо Київ).

Оголошений найкращий український футболіст 2019: переміг гравець Шахтаря - фото 371770

А на приз найкращому тренеру року були номіновані Андрій Шевченко (Україна), Олександр Петраков (Україна U-20) і Віктор Скрипник (Зоря).

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Тайсон – найкращий футболіст України 2019. Вітаємо!

Тайсон - фото 371785
Тайсон

Додамо, що лауреатів обирали шляхом незалежного голосування професійних футболістів, футболісток і головних тренерів (асистентів тренерів) Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Прем'єр-ліги і Професійної футбольної ліги 2019 року.

Усі футбольні зірки України 2019:

  • Кращий футболіст Тайсон (Шахтар, Донецьк)
  • Краща футболістка Дарина Апанащенко (Житлобуд-1, Харків)
  • Кращий тренер (чоловічі команди) Андрій Шевченко (національна збірна України)
  • Кращий тренер (жіночі команди) Роман Заєв (Схід, Стара Маячка)
  • Кращий молодий гравець (юнаки до 21 року) Віталій Миколенко (Динамо, Київ)
  • Кращий молодий гравець (дівчата до 19 років) Юлія Христюк (ЕМС-Поділля, Вінниця)
  • Краща футбольна школа Академія ФК Шахтар, Донецьк
  • Кращий гравець в футзалі Кирило Ципун (МФК Продексім, Херсон)
  • Кращий гравець в пляжному футболі Андрій Неруш (Євроформат-Бодоні, ВІТ)
  • Кращий гравець в студентському футболі Юрій Заставецький (Тернопіль)
  • Кращий гравець з інвалідністю Дмитро Українець (Київ)
  • Кращий арбітр Віктор Копієвський (Кропивницький)
  • Кращий гол Надія Іванченко (Ладомир, Володимир-Волинський)
  • Кращі 11 гравців Пятов, Караваєв, Бурда, Матвієнко, Миколенко, Тайсон, Степаненко, Буяльський, Марлос, Циганков, Мораес.
Оголошений найкращий український футболіст 2019: переміг гравець Шахтаря - фото 371784

І ще: Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів збірних: на якому місці Шева

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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