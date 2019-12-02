Оголошений найкращий український футболіст 2019: переміг гравець Шахтаря

На НСК Олімпійському відбулася урочиста церемонія нагородження Футбольні зірки України-2019 – спільний проєкт Української асоціації футболу і Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів. Дізнайтеся переможців!

На звання найкращого гравця року претендували Марлос (Шахтар Донецьк), Тайсон (Шахтар Донецьк), Віктор Циганков (Динамо Київ).

А на приз найкращому тренеру року були номіновані Андрій Шевченко (Україна), Олександр Петраков (Україна U-20) і Віктор Скрипник (Зоря).

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Тайсон – найкращий футболіст України 2019. Вітаємо!

Тайсон

Додамо, що лауреатів обирали шляхом незалежного голосування професійних футболістів, футболісток і головних тренерів (асистентів тренерів) Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Прем'єр-ліги і Професійної футбольної ліги 2019 року.

Усі футбольні зірки України 2019:

Кращий футболіст Тайсон (Шахтар, Донецьк)

(Шахтар, Донецьк) Краща футболістка Дарина Апанащенко (Житлобуд-1, Харків)

Кращий тренер (чоловічі команди) Андрій Шевченко (національна збірна України)

(національна збірна України) Кращий тренер (жіночі команди) Роман Заєв (Схід, Стара Маячка)

Кращий молодий гравець (юнаки до 21 року) Віталій Миколенко (Динамо, Київ)

(Динамо, Київ) Кращий молодий гравець (дівчата до 19 років) Юлія Христюк (ЕМС-Поділля, Вінниця)

Краща футбольна школа Академія ФК Шахтар, Донецьк

Кращий гравець в футзалі Кирило Ципун (МФК Продексім, Херсон)

Кращий гравець в пляжному футболі Андрій Неруш (Євроформат-Бодоні, ВІТ)

Кращий гравець в студентському футболі Юрій Заставецький (Тернопіль)

Кращий гравець з інвалідністю Дмитро Українець (Київ)

Кращий арбітр Віктор Копієвський (Кропивницький)

Кращий гол Надія Іванченко (Ладомир, Володимир-Волинський)

Кращі 11 гравців Пятов, Караваєв, Бурда, Матвієнко, Миколенко, Тайсон, Степаненко, Буяльський, Марлос, Циганков, Мораес.

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