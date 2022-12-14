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Золотий глобус 2023: оголошено всіх номінантів престижної премії

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Золотий глобус 2023: список номінантів - фото 1
Золотий глобус 2023: список номінантів

Комік Джордж Лопес та його донька-акторка Маян Лопес назвали номінантів на 80-у премію Золотий глобус 2023. Хто ж позмагається за одну із найпрестижніших американських кінонагород цього року – читайте далі.

Став відомий список номінантів на "Золотий глобус 2023" – головну премію голлівудської преси, яка відбудеться 10 січня.

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Номінанти на Золотий глобус 2023:

Найкращий драматичний фільм:

  • "Аватар: Шлях води"
  • "ТАР"
  • "Топ Ган: Меверік"
  • "Фабельмани"
  • "Елвіс"

Найкращий фільм, комедія/мюзикл:

  • "Банши Інішерина"
  • "Вавилон"
  • "Все завжди і водночас"
  • "Ножі наголо: Скляна цибуля"
  • "Трикутник смутку"

Найкращий анімаційний фільм:

  • "Іну-О: Народження легенди"
  • "Кіт у чоботях: Останнє бажання"
  • "Ракушка "Марсель у взутті"
  • "Піноккіо"
  • "Я — панда"

Найкращий міжнародний фільм (не англійською мовою):

  • "Аргентина, 1985" – Аргентина
  • "Близько" – Бельгія
  • "На Західному фронті без змін" – Німеччина
  • "Рішення піти" – Південна Корея
  • "RRR: Поруч реве революція" – Індія

Найкращий драматичний актор:

  • Остін Батлер – "Елвіс"
  • Г'ю Джекман – "Син"
  • Білл Наї – "Жити"
  • Джеремі Поуп – "Перевірка"
  • Брендан Фрейзер – "Кит"

Найкраща драматична актриса:

  • Кейт Бланшетт – "Тар"
  • Ана де Армас – "Білявка"
  • Віола Девіс – "Королева-воїн"
  • Олівія Колман – "Імперія світла"
  • Мішель Вільямс – "Фабельмани"

Найкращий актор комедії/мюзиклу:

  • Адам Драйвер – "Білий шум"
  • Дієго Кальва – "Вавилон"
  • Деніел Крейг – "Ножі наголо: Скляна цибулина"
  • Ральф Файнс – "Меню"
  • Колін Фаррелл – "Банши Інішеріна"

Найкраща актриса комедії/мюзиклу:

  • Мішель Єо – "Все завжди і водночас"
  • Леслі Менвілл – "Місіс Харріс їде в Париж"
  • Марго Роббі – "Вавилон"
  • Аня Тейлор-Джой – "Меню"
  • Емма Томпсон — "Кохання на виклик"

Найкращий актор другого плану:

  • Брендан Глісон – "Банши Інішеріна"
  • Баррі Кеоган – "Банші Інішеріна"
  • Джонатан Ке Кван – "Все завжди і водночас"
  • Бред Пітт – "Вавилон"
  • Едді Редмейн – "Хороший медбрат"

Найкраща жіноча роль другого плану:

  • Анджела Бассетт – "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
  • Доллі де Леон – "Трикутник смутку"
  • Керрі Кондон – "Банши Інішеріна"
  • Джеймі Лі Кертіс – "Все завжди і водночас"
  • Кері Малліган – "Її правда"

Найкращий режисер:

  • Ден Кван, Деніел Шайнерт – "Все завжди і водночас"
  • Джеймс Кемерон – "Аватар: Шлях води"
  • Баз Лурман – "Елвіс"
  • Мартін Мак-Дона – "Банши Інішеріна"
  • Стівен Спілберг – "Фабельмани"

Найкращий сценарій фільму:

  • "Банши Інішеріна" – Мартін Мак-Дона
  • "Все завжди і водночас" – Ден Кван, Деніел Шайнерт
  • "Говорять жінки" – Сара Поллі
  • "Тар" – Тодд Філд
  • "Фабельмани" – Стівен Спілберг, Тоні Кушнер
Золотий глобус 2023: оголошено всіх номінантів престижної премії - фото 516944

Найкраща драма:

  • "Корона"
  • "Дім Дракона"
  • "Краще подзвоніть Солу"
  • "Озарк"
  • "Розрив"

Найкраща комедія / мюзикл:

  • "Ведмідь"
  • "Початкова школа "Ебботт"
  • "Вбивства в одній будівлі"
  • "Венздей"
  • "Хитрощі"

Найкращий обмежений серіал / телефільм:

  • "Чорний птах"
  • "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"
  • "Вибула"
  • "Пем і Томмі"
  • "Білий Лотос"

Найкращий актор драматичного серіалу:

  • Джефф Бріджес – "Старий"
  • Кевін Костнер – "Єллоустоун"
  • Дієго Луна – "Андор"
  • Боб Оденкерк – "Краще подзвоніть Солу"
  • Адам Скотт – "Розрив"

Найкраща актриса драматичного серіалу:

  • Емма Д’Арсі – "Дім Дракона"
  • Лора Лінні – "Озарк"
  • Імелда Стонтон – "Корона"
  • Гіларі Свонк – Alaska Daily
  • Зендея – "Ейфорія"
  • Найкращий актор комедії/мюзиклу:
  • Дональд Гловер – "Атланта"
  • Білл Гейдер – "Баррі"
  • Стів Мартін – "Вбивства в одній будівлі"
  • Мартін Шорт – "Вбивства в одній будівлі"
  • Джеремі Аллен Вайт – "Ведмідь"

Найкраща актриса комедії/мюзиклу:

  • Квінта Брансон – "Початкова школа "Ебботт"
  • Кейлі Куоко – "Стюардеса"
  • Селена Гомес – "Вбивства в одній будівлі"
  • Дженна Ортега – "Венздей"
  • Джин Смарт – "Хакі"

Найкращий актор другого плану у драмі / комедії:

  • Джон Літгоу – "Старий"
  • Джонатан Прайс – "Корона"
  • Джон Туртурро – "Розрив"
  • Тайлер Джеймс Вільямс – "Початкова школа "Ебботт"
  • Генрі Вінклер – "Баррі"

Найкраща актриса другого плану у драмі / комедії:

  • Елізабет Дебікі – "Корона"
  • Ганна Ейнбіндер – "Хакі"
  • Джулія Гарнер – "Озарк"
  • Джанель Джеймс – "Початкова школа "Ебботт"
  • Шеріл Лі Ральф – "Початкова школа "Ебботт"

Найкращий актор мінісеріалу / телефільму:

  • Терон Егертон – "Чорний птах"
  • Колін Ферт – "Сходи"
  • Ендрю Гарфілд – "Під прапором небес"
  • Еван Пітерс – "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"
  • Себастьян Стен – "Пем та Томмі"

Найкраща актриса мінісеріалу / телефільму:

  • Джессіка Честейн – "Джордж і Теммі"
  • Джулія Гарнер – "Вигадана Анна"
  • Лілі Джеймс – "Пем та Томмі"
  • Джулія Робертс – "Газліт"
  • Аманда Сейфрід – "Розрив"

Найкраща роль актора другого плану у телевізійному обмеженому серіалі, серіалі-антології чи телефільмі:

  • Фарід Мюррей Абрагам – "Білий лотос"
  • Донал Глісон – "Пацієнт"
  • Пол Волтер Хаузер – "Чорний птах"
  • Річард Дженкінс – "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"
  • Сет Роген – "Пем та Томмі"

Найкраща актриса другого плану у телевізійному обмеженому серіалі, серіалі-антології чи телефільмі:

  • Дженніфер Кулідж – "Білий лотос"
  • Клер Дейнс – "Флейшман у біді"
  • Дейзі Едгар-Джонс – "Під прапором небес"
  • Нісі Неш – "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"
  • Обрі Плаза – "Білий лотос"

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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