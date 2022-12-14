Золотий глобус 2023: оголошено всіх номінантів престижної премії

Комік Джордж Лопес та його донька-акторка Маян Лопес назвали номінантів на 80-у премію Золотий глобус 2023. Хто ж позмагається за одну із найпрестижніших американських кінонагород цього року – читайте далі.

Став відомий список номінантів на "Золотий глобус 2023" – головну премію голлівудської преси, яка відбудеться 10 січня.

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Номінанти на Золотий глобус 2023:

Найкращий драматичний фільм:

"Аватар: Шлях води"

"ТАР"

"Топ Ган: Меверік"

"Фабельмани"

"Елвіс"

Найкращий фільм, комедія/мюзикл:

"Банши Інішерина"

"Вавилон"

"Все завжди і водночас"

"Ножі наголо: Скляна цибуля"

"Трикутник смутку"

Найкращий анімаційний фільм:

"Іну-О: Народження легенди"

"Кіт у чоботях: Останнє бажання"

"Ракушка "Марсель у взутті"

"Піноккіо"

"Я — панда"

Найкращий міжнародний фільм (не англійською мовою):

"Аргентина, 1985" – Аргентина

"Близько" – Бельгія

"На Західному фронті без змін" – Німеччина

"Рішення піти" – Південна Корея

"RRR: Поруч реве революція" – Індія

Найкращий драматичний актор:

Остін Батлер – "Елвіс"

Г'ю Джекман – "Син"

Білл Наї – "Жити"

Джеремі Поуп – "Перевірка"

Брендан Фрейзер – "Кит"

Найкраща драматична актриса:

Кейт Бланшетт – "Тар"

Ана де Армас – "Білявка"

Віола Девіс – "Королева-воїн"

Олівія Колман – "Імперія світла"

Мішель Вільямс – "Фабельмани"

Найкращий актор комедії/мюзиклу:

Адам Драйвер – "Білий шум"

Дієго Кальва – "Вавилон"

Деніел Крейг – "Ножі наголо: Скляна цибулина"

Ральф Файнс – "Меню"

Колін Фаррелл – "Банши Інішеріна"

Найкраща актриса комедії/мюзиклу:

Мішель Єо – "Все завжди і водночас"

Леслі Менвілл – "Місіс Харріс їде в Париж"

Марго Роббі – "Вавилон"

Аня Тейлор-Джой – "Меню"

Емма Томпсон — "Кохання на виклик"

Найкращий актор другого плану:

Брендан Глісон – "Банши Інішеріна"

Баррі Кеоган – "Банші Інішеріна"

Джонатан Ке Кван – "Все завжди і водночас"

Бред Пітт – "Вавилон"

Едді Редмейн – "Хороший медбрат"

Найкраща жіноча роль другого плану:

Анджела Бассетт – "Чорна пантера: Ваканда назавжди"

Доллі де Леон – "Трикутник смутку"

Керрі Кондон – "Банши Інішеріна"

Джеймі Лі Кертіс – "Все завжди і водночас"

Кері Малліган – "Її правда"

Найкращий режисер:

Ден Кван, Деніел Шайнерт – "Все завжди і водночас"

Джеймс Кемерон – "Аватар: Шлях води"

Баз Лурман – "Елвіс"

Мартін Мак-Дона – "Банши Інішеріна"

Стівен Спілберг – "Фабельмани"

Найкращий сценарій фільму:

"Банши Інішеріна" – Мартін Мак-Дона

"Все завжди і водночас" – Ден Кван, Деніел Шайнерт

"Говорять жінки" – Сара Поллі

"Тар" – Тодд Філд

"Фабельмани" – Стівен Спілберг, Тоні Кушнер

Найкраща драма:

"Корона"

"Дім Дракона"

"Краще подзвоніть Солу"

"Озарк"

"Розрив"

Найкраща комедія / мюзикл:

"Ведмідь"

"Початкова школа "Ебботт"

"Вбивства в одній будівлі"

"Венздей"

"Хитрощі"

Найкращий обмежений серіал / телефільм:

"Чорний птах"

"Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"

"Вибула"

"Пем і Томмі"

"Білий Лотос"

Найкращий актор драматичного серіалу:

Джефф Бріджес – "Старий"

Кевін Костнер – "Єллоустоун"

Дієго Луна – "Андор"

Боб Оденкерк – "Краще подзвоніть Солу"

Адам Скотт – "Розрив"

Найкраща актриса драматичного серіалу:

Емма Д’Арсі – "Дім Дракона"

Лора Лінні – "Озарк"

Імелда Стонтон – "Корона"

Гіларі Свонк – Alaska Daily

Зендея – "Ейфорія"

Найкращий актор комедії/мюзиклу:

Дональд Гловер – "Атланта"

Білл Гейдер – "Баррі"

Стів Мартін – "Вбивства в одній будівлі"

Мартін Шорт – "Вбивства в одній будівлі"

Джеремі Аллен Вайт – "Ведмідь"

Найкраща актриса комедії/мюзиклу:

Квінта Брансон – "Початкова школа "Ебботт"

Кейлі Куоко – "Стюардеса"

Селена Гомес – "Вбивства в одній будівлі"

Дженна Ортега – "Венздей"

Джин Смарт – "Хакі"

Найкращий актор другого плану у драмі / комедії:

Джон Літгоу – "Старий"

Джонатан Прайс – "Корона"

Джон Туртурро – "Розрив"

Тайлер Джеймс Вільямс – "Початкова школа "Ебботт"

Генрі Вінклер – "Баррі"

Найкраща актриса другого плану у драмі / комедії:

Елізабет Дебікі – "Корона"

Ганна Ейнбіндер – "Хакі"

Джулія Гарнер – "Озарк"

Джанель Джеймс – "Початкова школа "Ебботт"

Шеріл Лі Ральф – "Початкова школа "Ебботт"

Найкращий актор мінісеріалу / телефільму:

Терон Егертон – "Чорний птах"

Колін Ферт – "Сходи"

Ендрю Гарфілд – "Під прапором небес"

Еван Пітерс – "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"

Себастьян Стен – "Пем та Томмі"

Найкраща актриса мінісеріалу / телефільму:

Джессіка Честейн – "Джордж і Теммі"

Джулія Гарнер – "Вигадана Анна"

Лілі Джеймс – "Пем та Томмі"

Джулія Робертс – "Газліт"

Аманда Сейфрід – "Розрив"

Найкраща роль актора другого плану у телевізійному обмеженому серіалі, серіалі-антології чи телефільмі:

Фарід Мюррей Абрагам – "Білий лотос"

Донал Глісон – "Пацієнт"

Пол Волтер Хаузер – "Чорний птах"

Річард Дженкінс – "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"

Сет Роген – "Пем та Томмі"

Найкраща актриса другого плану у телевізійному обмеженому серіалі, серіалі-антології чи телефільмі:

Дженніфер Кулідж – "Білий лотос"

Клер Дейнс – "Флейшман у біді"

Дейзі Едгар-Джонс – "Під прапором небес"

Нісі Неш – "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"

Обрі Плаза – "Білий лотос"

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