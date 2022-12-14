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Золотий глобус 2023: оголошено всіх номінантів престижної премії
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Комік Джордж Лопес та його донька-акторка Маян Лопес назвали номінантів на 80-у премію Золотий глобус 2023. Хто ж позмагається за одну із найпрестижніших американських кінонагород цього року – читайте далі.
Став відомий список номінантів на "Золотий глобус 2023" – головну премію голлівудської преси, яка відбудеться 10 січня.
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Номінанти на Золотий глобус 2023:
Найкращий драматичний фільм:
- "Аватар: Шлях води"
- "ТАР"
- "Топ Ган: Меверік"
- "Фабельмани"
- "Елвіс"
Найкращий фільм, комедія/мюзикл:
- "Банши Інішерина"
- "Вавилон"
- "Все завжди і водночас"
- "Ножі наголо: Скляна цибуля"
- "Трикутник смутку"
Найкращий анімаційний фільм:
- "Іну-О: Народження легенди"
- "Кіт у чоботях: Останнє бажання"
- "Ракушка "Марсель у взутті"
- "Піноккіо"
- "Я — панда"
Найкращий міжнародний фільм (не англійською мовою):
- "Аргентина, 1985" – Аргентина
- "Близько" – Бельгія
- "На Західному фронті без змін" – Німеччина
- "Рішення піти" – Південна Корея
- "RRR: Поруч реве революція" – Індія
Найкращий драматичний актор:
- Остін Батлер – "Елвіс"
- Г'ю Джекман – "Син"
- Білл Наї – "Жити"
- Джеремі Поуп – "Перевірка"
- Брендан Фрейзер – "Кит"
Найкраща драматична актриса:
- Кейт Бланшетт – "Тар"
- Ана де Армас – "Білявка"
- Віола Девіс – "Королева-воїн"
- Олівія Колман – "Імперія світла"
- Мішель Вільямс – "Фабельмани"
Найкращий актор комедії/мюзиклу:
- Адам Драйвер – "Білий шум"
- Дієго Кальва – "Вавилон"
- Деніел Крейг – "Ножі наголо: Скляна цибулина"
- Ральф Файнс – "Меню"
- Колін Фаррелл – "Банши Інішеріна"
Найкраща актриса комедії/мюзиклу:
- Мішель Єо – "Все завжди і водночас"
- Леслі Менвілл – "Місіс Харріс їде в Париж"
- Марго Роббі – "Вавилон"
- Аня Тейлор-Джой – "Меню"
- Емма Томпсон — "Кохання на виклик"
Найкращий актор другого плану:
- Брендан Глісон – "Банши Інішеріна"
- Баррі Кеоган – "Банші Інішеріна"
- Джонатан Ке Кван – "Все завжди і водночас"
- Бред Пітт – "Вавилон"
- Едді Редмейн – "Хороший медбрат"
Найкраща жіноча роль другого плану:
- Анджела Бассетт – "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
- Доллі де Леон – "Трикутник смутку"
- Керрі Кондон – "Банши Інішеріна"
- Джеймі Лі Кертіс – "Все завжди і водночас"
- Кері Малліган – "Її правда"
Найкращий режисер:
- Ден Кван, Деніел Шайнерт – "Все завжди і водночас"
- Джеймс Кемерон – "Аватар: Шлях води"
- Баз Лурман – "Елвіс"
- Мартін Мак-Дона – "Банши Інішеріна"
- Стівен Спілберг – "Фабельмани"
Найкращий сценарій фільму:
- "Банши Інішеріна" – Мартін Мак-Дона
- "Все завжди і водночас" – Ден Кван, Деніел Шайнерт
- "Говорять жінки" – Сара Поллі
- "Тар" – Тодд Філд
- "Фабельмани" – Стівен Спілберг, Тоні Кушнер
Найкраща драма:
- "Корона"
- "Дім Дракона"
- "Краще подзвоніть Солу"
- "Озарк"
- "Розрив"
Найкраща комедія / мюзикл:
- "Ведмідь"
- "Початкова школа "Ебботт"
- "Вбивства в одній будівлі"
- "Венздей"
- "Хитрощі"
Найкращий обмежений серіал / телефільм:
- "Чорний птах"
- "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"
- "Вибула"
- "Пем і Томмі"
- "Білий Лотос"
Найкращий актор драматичного серіалу:
- Джефф Бріджес – "Старий"
- Кевін Костнер – "Єллоустоун"
- Дієго Луна – "Андор"
- Боб Оденкерк – "Краще подзвоніть Солу"
- Адам Скотт – "Розрив"
Найкраща актриса драматичного серіалу:
- Емма Д’Арсі – "Дім Дракона"
- Лора Лінні – "Озарк"
- Імелда Стонтон – "Корона"
- Гіларі Свонк – Alaska Daily
- Зендея – "Ейфорія"
- Найкращий актор комедії/мюзиклу:
- Дональд Гловер – "Атланта"
- Білл Гейдер – "Баррі"
- Стів Мартін – "Вбивства в одній будівлі"
- Мартін Шорт – "Вбивства в одній будівлі"
- Джеремі Аллен Вайт – "Ведмідь"
Найкраща актриса комедії/мюзиклу:
- Квінта Брансон – "Початкова школа "Ебботт"
- Кейлі Куоко – "Стюардеса"
- Селена Гомес – "Вбивства в одній будівлі"
- Дженна Ортега – "Венздей"
- Джин Смарт – "Хакі"
Найкращий актор другого плану у драмі / комедії:
- Джон Літгоу – "Старий"
- Джонатан Прайс – "Корона"
- Джон Туртурро – "Розрив"
- Тайлер Джеймс Вільямс – "Початкова школа "Ебботт"
- Генрі Вінклер – "Баррі"
Найкраща актриса другого плану у драмі / комедії:
- Елізабет Дебікі – "Корона"
- Ганна Ейнбіндер – "Хакі"
- Джулія Гарнер – "Озарк"
- Джанель Джеймс – "Початкова школа "Ебботт"
- Шеріл Лі Ральф – "Початкова школа "Ебботт"
Найкращий актор мінісеріалу / телефільму:
- Терон Егертон – "Чорний птах"
- Колін Ферт – "Сходи"
- Ендрю Гарфілд – "Під прапором небес"
- Еван Пітерс – "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"
- Себастьян Стен – "Пем та Томмі"
Найкраща актриса мінісеріалу / телефільму:
- Джессіка Честейн – "Джордж і Теммі"
- Джулія Гарнер – "Вигадана Анна"
- Лілі Джеймс – "Пем та Томмі"
- Джулія Робертс – "Газліт"
- Аманда Сейфрід – "Розрив"
Найкраща роль актора другого плану у телевізійному обмеженому серіалі, серіалі-антології чи телефільмі:
- Фарід Мюррей Абрагам – "Білий лотос"
- Донал Глісон – "Пацієнт"
- Пол Волтер Хаузер – "Чорний птах"
- Річард Дженкінс – "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"
- Сет Роген – "Пем та Томмі"
Найкраща актриса другого плану у телевізійному обмеженому серіалі, серіалі-антології чи телефільмі:
- Дженніфер Кулідж – "Білий лотос"
- Клер Дейнс – "Флейшман у біді"
- Дейзі Едгар-Джонс – "Під прапором небес"
- Нісі Неш – "Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера"
- Обрі Плаза – "Білий лотос"
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