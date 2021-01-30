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Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях
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Біографічні фільми подекуди шокують більше за фантастику, адже не віриться, що таке трапилося у житті, а не на папері сценаристів. Подивіться, як виглядали реальні люди, яких зіграли голлівудські зірки.
Вовк з Уолл-стріт
- У житті: брокер Джордан Белфорт
- У фільмі зіграв: Леонардо Ді Капріо
І ще: Молодші версії улюблених героїв: актори, які зіграли одного персонажа різного віку
Далласький клуб покупців
- У житті: електрик та родео-ковбой Рон Вудруф, у якого діагностували СНІД
- У фільмі зіграв: Меттью Макконехі
Фріда
- У житті: мексиканська художниця Фріда Кало
- У фільмі зіграла: Сальма Хайєк
Бронсон
- У житті: найнебезпечніший британський в'язень Чарльз Бронсон
- У фільмі зіграв: Том Харді
127 годин
- У житті: альпініст Арон Ралстон
- У фільмі зіграв: Джеймс Франко
Дика
- У житті: письменниця Шеріл Стрейд
- У фільмі зіграла: Різ Візерспун
Дівчина з Данії
- У житті: данська художниця Лілі Ельбе (Ейнар Магнус Андреас Вегенер)
- У фільмі зіграв: Едді Редмейн
Авіатор
- У житті: американський промисловець-підприємець, інженер, піонер і новатор американської авіації Говард Г'юз
- У фільмі зіграв: Леонардо Ді Капріо
1+1
- У житті: багатій Філіп Поццо Ді Борго
- У фільмі зіграв: Франсуа Клюзе
- У житті: Абдень Силлу, доглядав багатія
- У фільмі зіграв: Омар Сі
Капоне
- У житті: Аль Капоне
- У фільмі зіграв: Том Харді
До теми: Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі "Друзі"
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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