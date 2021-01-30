Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях

Біографічні фільми подекуди шокують більше за фантастику, адже не віриться, що таке трапилося у житті, а не на папері сценаристів. Подивіться, як виглядали реальні люди, яких зіграли голлівудські зірки.

Вовк з Уолл-стріт

У житті: брокер Джордан Белфорт

У фільмі зіграв: Леонардо Ді Капріо

І ще: Молодші версії улюблених героїв: актори, які зіграли одного персонажа різного віку

Далласький клуб покупців

У житті: електрик та родео-ковбой Рон Вудруф, у якого діагностували СНІД

У фільмі зіграв: Меттью Макконехі

Фріда

У житті: мексиканська художниця Фріда Кало

У фільмі зіграла: Сальма Хайєк

Бронсон

У житті: найнебезпечніший британський в'язень Чарльз Бронсон

У фільмі зіграв: Том Харді

127 годин

У житті: альпініст Арон Ралстон

У фільмі зіграв: Джеймс Франко

Дика

У житті: письменниця Шеріл Стрейд

У фільмі зіграла: Різ Візерспун

Дівчина з Данії

У житті: данська художниця Лілі Ельбе (Ейнар Магнус Андреас Вегенер)

У фільмі зіграв: Едді Редмейн

Авіатор

У житті: американський промисловець-підприємець, інженер, піонер і новатор американської авіації Говард Г'юз

У фільмі зіграв: Леонардо Ді Капріо

1+1

У житті: багатій Філіп Поццо Ді Борго

У фільмі зіграв: Франсуа Клюзе

У житті: Абдень Силлу, доглядав багатія

У фільмі зіграв: Омар Сі

Капоне

У житті: Аль Капоне

У фільмі зіграв: Том Харді

До теми: Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі "Друзі"