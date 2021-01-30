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Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях

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Том Харді у ролі Бронсона - фото 1
Том Харді у ролі Бронсона

Біографічні фільми подекуди шокують більше за фантастику, адже не віриться, що таке трапилося у житті, а не на папері сценаристів. Подивіться, як виглядали реальні люди, яких зіграли голлівудські зірки.

Вовк з Уолл-стріт

  • У житті: брокер Джордан Белфорт
  • У фільмі зіграв: Леонардо Ді Капріо
Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях - фото 445617

І ще: Молодші версії улюблених героїв: актори, які зіграли одного персонажа різного віку

Далласький клуб покупців

  • У житті: електрик та родео-ковбой Рон Вудруф, у якого діагностували СНІД
  • У фільмі зіграв: Меттью Макконехі
Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях - фото 445618

Фріда

  • У житті: мексиканська художниця Фріда Кало
  • У фільмі зіграла: Сальма Хайєк
Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях - фото 445622

Бронсон

  • У житті: найнебезпечніший британський в'язень Чарльз Бронсон
  • У фільмі зіграв: Том Харді
Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях - фото 445613

127 годин

  • У житті: альпініст Арон Ралстон
  • У фільмі зіграв: Джеймс Франко
Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях - фото 445621

Дика

  • У житті: письменниця Шеріл Стрейд
  • У фільмі зіграла: Різ Візерспун
Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях - фото 445616

Дівчина з Данії

  • У житті: данська художниця Лілі Ельбе (Ейнар Магнус Андреас Вегенер)
  • У фільмі зіграв: Едді Редмейн
Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях - фото 445620

Авіатор

  • У житті: американський промисловець-підприємець, інженер, піонер і новатор американської авіації Говард Г'юз
  • У фільмі зіграв: Леонардо Ді Капріо
Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях - фото 445615

1+1

  • У житті: багатій Філіп Поццо Ді Борго
  • У фільмі зіграв: Франсуа Клюзе
  • У житті: Абдень Силлу, доглядав багатія
  • У фільмі зіграв: Омар Сі
Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях - фото 445614

Капоне

  • У житті: Аль Капоне
  • У фільмі зіграв: Том Харді
Оригінал VS кіно: як насправді виглядають герої фільмів, заснованих на реальних подіях - фото 445619

До теми: Мода 90-х: ТОП 25 стильних трендів у серіалі "Друзі"

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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