Золотий глобус 2023: назвали найкращі серіали та фільми року

На цьогорічній церемонії вручення премії від Асоціації іноземної преси Голлівуду "Золотий глобус" відзначили переможців. Читайте далі та дізнайтеся, які кінороботи вважаються найкращими фільмами та серіалами за 2022 рік.

Найкращим драматичним фільмом стала картина "Фабельмани" режисера Стівена Спілберга. Це кіно також отримало нагороду за найкращу режисуру, йдеться на сайті премії.

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НАЙКРАЩИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ФІЛЬМ

"Фабельмани". Це напівавтобіографічна кінострічка Стівена Спілберга, яка розповідає про дитинство режисера.

НАЙКРАЩИЙ КОМЕДІЙНИЙ ФІЛЬМ

"Банші Інішерина". Це кіно Мартіна Макдони, у якому історія розгортається в Ірландії на початку 20 століття довкола двох друзів, один із яких раптово вирішує покінчити з дружбою.

НАЙКРАЩА РЕЖИСЕРСЬКА РОБОТА – Стівен Спілберг за фільм "Фабельмани"

– Стівен Спілберг за фільм "Фабельмани" НАЙКРАЩИЙ СЦЕНАРІЙ – Мартін Макдона за фільм "Банші Інішерина"

– Мартін Макдона за фільм "Банші Інішерина" НАЙКРАЩИЙ АКТОР У КОМЕДІЇ – Колін Фаррелл у фільмі "Банші Інішерина"

– Колін Фаррелл у фільмі "Банші Інішерина" НАЙКРАЩА АКТОРКА У КОМЕДІЇ – Мішель Єо у фільмі "Все, завжди і водночас"

– Мішель Єо у фільмі "Все, завжди і водночас" НАЙКРАЩИЙ АКТОР У ДРАМІ – Остін Батлер у фільмі "Елвіс"

– Остін Батлер у фільмі "Елвіс" НАЙКРАЩА АКТОРКА У ДРАМІ – Кейт Бланшетт у фільмі "Тар"

– Кейт Бланшетт у фільмі "Тар" НАЙКРАЩИЙ ФІЛЬМ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ – "Аргентина, 1985"

– "Аргентина, 1985" НАЙКРАЩИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ СЕРІАЛ (ДРАМА) – "Дім дракона"

– "Дім дракона" НАЙКРАЩИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ СЕРІАЛ (КОМЕДІЯ АБО МЮЗИКЛ) – "Початкова школа Ебботт"

– "Початкова школа Ебботт" НАЙКРАЩИЙ АКТОР У КОМЕДІЇ – Джеремі Аллен Вайт у серіалі "Ведмідь"

– Джеремі Аллен Вайт у серіалі "Ведмідь" НАЙКРАЩА АКТОРКА У КОМЕДІЇ – Квінта Брансон у серіалі "Початкова школа «Ебботт"

– Квінта Брансон у серіалі "Початкова школа «Ебботт" НАЙКРАЩИЙ АКТОР У ДРАМІ – Кевін Костнер у серіалі "Єллоустоун"

– Кевін Костнер у серіалі "Єллоустоун" НАЙКРАЩА АКТОРКА У ДРАМІ – Зендея у серіалі "Ейфорія"

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