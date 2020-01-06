Золотий Глобус 2020: 53-річна Сальма Хаєк блиснула пишними грудьми на церемонії

Гаряча 53-річна зірка Голлівуду Сальма Хаєк порадувала шанувальників своїм відвертим вбранням на червоній доріжці церемонії вручення нагород премії Золотий глобус за заслуги в галузі кінематографу і телебачення за 2019 рік.

Сальма Хаєк вміє розбурхати аудиторію та своїх шанувальників. Не стала й виключенням церемонія Золотий глобус 2020, де вона з'явилася у відвертому образі, продемонструвавши свої пишні груди.

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Так, на публіці мексиканська зірка з'явилася в синьо-білій сукні від Gucci. Топ з екстремальним декольте вдало підкреслив її апетитні форми, а сережки і великі кільця доповнили образ.

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