Спокуслива Демі Роуз топлес показала розкішні форми (фото)

Популярна модель plus-size Демі Роуз потішила прихильників новими пікантними фото. Дівчина зовсім не соромиться позувати топлес та демонструвати свою незвичайну фігуру.

24-річна англійська модель Демі Роуз відрізняється від своїх колег по цеху не лише невеличким зростом (157 см), а й дуже пишними формами. Тому не дивно, що за конкуренткою Кім Кардашян стежать понад 11 мільйонів користувачів в соцмережі Instagram. До того ж, дівчина обожнює ділитись найяскравішими фото зі свого життя, на яких часто позує майже без одягу.

І ще: Груди без операцій: Емілі Ратажковскі показала гаряче фото в юності

Це підтверджують і недавні кадри Демі, де вона топлес відпочиває у мексиканському місті Тулум. Як відзначила сама модель, так вона доглядає за своїм розумом, тілом та духом.

Джерело всіх фото: instagram.com/demirosemawby

Читайте також: Дівчина тижня: гавайська модель Келлі Лорен, яка заводить мережу відвертими кадрами (18+)