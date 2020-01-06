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Спокуслива Демі Роуз топлес показала розкішні форми (фото)

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Демі Роуз показала груди - фото 1
Демі Роуз показала груди

Популярна модель plus-size Демі Роуз потішила прихильників новими пікантними фото. Дівчина зовсім не соромиться позувати топлес та демонструвати свою незвичайну фігуру.

24-річна англійська модель Демі Роуз відрізняється від своїх колег по цеху не лише невеличким зростом (157 см), а й дуже пишними формами. Тому не дивно, що за конкуренткою Кім Кардашян стежать понад 11 мільйонів користувачів в соцмережі Instagram. До того ж, дівчина обожнює ділитись найяскравішими фото зі свого життя, на яких часто позує майже без одягу.

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Це підтверджують і недавні кадри Демі, де вона топлес відпочиває у мексиканському місті Тулум. Як відзначила сама модель, так вона доглядає за своїм розумом, тілом та духом.

Спокуслива Демі Роуз топлес показала розкішні форми (фото) - фото 378412

Спокуслива Демі Роуз топлес показала розкішні форми (фото) - фото 378413

Джерело всіх фото: instagram.com/demirosemawby

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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