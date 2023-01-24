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Золота малина – назвали найгірші фільми 2023 року

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Золота малина – назвали найгірші фільми 2023 року - фото 1

Антипремія "Золота малина 2023" оголосила список номінантів найгірших фільмів, а також акторів та режисерів. Далі дізнайтеся про кінороботи, які отримали найнижчі оцінки!

Претендентами на найгірших акторів оголосили Тома Генкса та Пенелопу Круз. А також фільми "Морбіус" та "Білявка".

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Церемонія нагородження відбудеться 11 березня.

Список номінантів антипремії "Золота малина 2023":

Найгірший фільм:

  • "Білявка"
  • "Доброго трауру"
  • "Морбіус"
  • "Піноккіо"
  • "Русалка та дочка короля"

Найгірший режисер:

  • Джадд Апатоу – "Бульбашка"
  • Колсон Бейкер, Мод Сан – "Доброго трауру"
  • Ендрю Домінік – "Білявка"
  • Роберт Земекіс – "Піноккіо"
  • Даніель Еспіноса – "Морбіус"

Найгірший актор:

  • Машин Ган Келлі – "Доброго трауру"
  • Піт Девідсон – "Мармадюк"
  • Джаред Лето – "Морбіус"
  • Сильвестр Сталлоне – "Самаритянин"
  • Том Генкс – "Піноккіо"

Найгірша актриса:

  • Раян Кіра Армстронг – "Займиста поглядом"
  • Брайс Даллас Ховард – "Світ Юрського періоду: Панування"
  • Даян Кітон – "Мак і Рита"
  • Алісія Сільверстоун – "Рекуїн"
  • Кая Скоделаріо – "Русалка і дочка короля"

Найгірший актор другого плану:

  • Піт Девідсон – "Доброго трауру"
  • Мод Сан – "Доброго трауру"
  • Ксав'єр Семюель – "Білявка"
  • Еван Вільямс – "Блондинка"
  • Том Генкс – "Елвіс"

Найгірша актриса другого плану:

  • Адріа Архона – "Морбіус"
  • Лоррейн Бракко – "Піноккіо"
  • Пенелопа Крус – "Код 355"
  • Фань Бінбін – "Русалка та дочка короля"
  • Миру Сорвіно – "Ламборґіні: людина легенда"

Найгірший сценарій:

  • "Білявка"
  • "Доброго трауру"
  • "Світ Юрського періоду: Панування"
  • "Морбіус"
  • "Піноккіо"

Найгірший римейк, сиквел чи ріп-офф:

  • "Білявка"
  • "Займиста поглядом"
  • "Світ Юрського періоду: Панування"
  • "Піноккіо"
  • "365 днів"

Дивіться офіційний трейлер українською "Морбіус":

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