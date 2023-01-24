Золота малина – назвали найгірші фільми 2023 року

Антипремія "Золота малина 2023" оголосила список номінантів найгірших фільмів, а також акторів та режисерів. Далі дізнайтеся про кінороботи, які отримали найнижчі оцінки!

Претендентами на найгірших акторів оголосили Тома Генкса та Пенелопу Круз. А також фільми "Морбіус" та "Білявка".

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Церемонія нагородження відбудеться 11 березня.

Список номінантів антипремії "Золота малина 2023":

Найгірший фільм:

"Білявка"

"Доброго трауру"

"Морбіус"

"Піноккіо"

"Русалка та дочка короля"

Найгірший режисер:

Джадд Апатоу – "Бульбашка"

Колсон Бейкер, Мод Сан – "Доброго трауру"

Ендрю Домінік – "Білявка"

Роберт Земекіс – "Піноккіо"

Даніель Еспіноса – "Морбіус"

Найгірший актор:

Машин Ган Келлі – "Доброго трауру"

Піт Девідсон – "Мармадюк"

Джаред Лето – "Морбіус"

Сильвестр Сталлоне – "Самаритянин"

Том Генкс – "Піноккіо"

Найгірша актриса:

Раян Кіра Армстронг – "Займиста поглядом"

Брайс Даллас Ховард – "Світ Юрського періоду: Панування"

Даян Кітон – "Мак і Рита"

Алісія Сільверстоун – "Рекуїн"

Кая Скоделаріо – "Русалка і дочка короля"

Найгірший актор другого плану:

Піт Девідсон – "Доброго трауру"

Мод Сан – "Доброго трауру"

Ксав'єр Семюель – "Білявка"

Еван Вільямс – "Блондинка"

Том Генкс – "Елвіс"

Найгірша актриса другого плану:

Адріа Архона – "Морбіус"

Лоррейн Бракко – "Піноккіо"

Пенелопа Крус – "Код 355"

Фань Бінбін – "Русалка та дочка короля"

Миру Сорвіно – "Ламборґіні: людина легенда"

Найгірший сценарій:

"Білявка"

"Доброго трауру"

"Світ Юрського періоду: Панування"

"Морбіус"

"Піноккіо"

Найгірший римейк, сиквел чи ріп-офф:

"Білявка"

"Займиста поглядом"

"Світ Юрського періоду: Панування"

"Піноккіо"

"365 днів"

Дивіться офіційний трейлер українською "Морбіус":

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