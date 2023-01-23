"Аватар: Шлях води" став одним із найкасовіших фільмів усіх часів – на якому він місці

Касові збори кінострічки "Аватар. Шлях води" вже перевищили 2 млрд. доларів. Що внесло фільм у перелік найкасовішим фільмом усіх часів. Читайте далі та дізнайтеся, яке місце зайняв цей фільм!

"Аватар. Шлях води" зі світовими зборами у 2,024 млрд. доларів став шостим серед найкасовіших фільмів. Про це повідомило видання Forbes. Цікаво, що прокат ще не закінчився й експерти прогнозують, що фільм може піднятися на четверту сходинку переліку.

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ТОП 5 найкасовіших фільмів усіх часів:

"Аватар" – $2,924 млрд

"Месники: Завершення: Ендшпіль" – $2,799 млрд

"Титанік" – $2,195 млрд

"Зоряні війни: Епізод VII: Пробудження сили" – $2,071 млрд

"Месники": Війна нескінченності" – $2,052 млрд

Дивіться офіційний тизер-трейлер українською "Аватар. Шлях води":

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