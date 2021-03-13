Золота малина-2021: стали відомі номінанти антипремії

Головна антипремія року Золота малина оголосила офіційний список своїх номінантів. У 2021 році за кількістю номінацій лідирують картини Дивовижна подорож доктора Дулітла і 365 днів.

У категорії Найгірший фільм, крім них, представлені Мьюзік, Острів фантазій і документалка Абсолютний доказ. Найгіршими режисерами стали Рон Ховард (Елегія про гіллбіллі), Сіа (Мьюзік), Барбара Бяловас і Томас Андерс (365 днів), Стівен Гейган (Дулітл), а також Чарльз Бенд за три фільми Барбі і Кендра.

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В акторських номінаціях організатори Золотої малини відзначили Роберта Дауні-молодшого, Адама Сендлера (Гелловін Хьюбі), Девіда Спейда (Не та дівчина), Кейт Хадсон, Енн Хетеуей і Кеті Холмс обидві отримали номінації відразу за два проєкти.

За ролі другого плану статуетка може дістатися Чеві Чейзу за Пишного містера Данді, Руді Джуліані з Бората 2, Арнольду Шварценеггеру за Таємницю печатки дракона, Брюсу Віллісу відразу за три фільми, Крістен Віг за Диво-жінку, Гленн Клоуз за Елегію про гіллбіллі.

Найгіршими екранними парами визнані Роберт Дауні-молодший і його непереконливий валлійський акцент, Марія Бакалова і Руді Джуліані, Харрісон Форд і абсолютно підроблена CGI-собака із Заклику пращурів, Адам Сендлер і його скрипучий голос і Лорен Лапкус і Девід Спейд в Не тій дівчині.

Переможці премії стануть відомі напередодні вручення Оскара 24 квітня.

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