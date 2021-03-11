Зірка Гаррі Поттера поскаржилася на расизм і цькування в інтернеті

Зірка фільмів про Гаррі Поттера Кеті Льюнг, яка зіграла роль однокласниці хлопчика зі шрамом Чжоу Чанг, поскаржилася на расистські висловлювання, що звучали на її адресу. Про них її змушували мовчати.

Про це Льюнг заявила під час подкасту Chinese Chippy Girl. За словами актриси, після виходу фільмів на екран в інтернеті її почали цькувати.

І ще: Майлі Сайрус закликала усіх вакцинуватися в новому кліпі Angels Like You

"Я в якийсь момент почала гуглити і опинилася на сайті, який був присвячений фанатам Гаррі Поттера. Я пам'ятаю, як читала коментарі, і там було багато расистського лайна", – повідомила Кеті Льюнг.

За її словами, вона навіть знайшла цілий сайт, на якому обговорювалося, як сильно шанувальники фільму ненавидять її. Тоді актрисі було всього 16 років, тому вона звернулася до пресагентів. Вони відповіли їй: "Послухайте, Кеті, ми не бачили цих сайтів. І якщо вас запитають про це, просто скажіть, що це неправда, скажіть, що нічого не відбувається".

Льюнг повідомила, що прислухалася до їхньої поради, хоча зараз шкодує про це, оскільки, на її погляд, це питання слід вирішувати інакше.

Це цікаво: Курйозна модель здивувала пікантною пластикою для зйомок у Playboy (18+)