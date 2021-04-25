Золота малина 2021: названо найгірших акторів та фільми

Премія Золота малина 2021 знову отримала свої власників. Цьогоріч найбільше негативної уваги зібрав фільм "Абсолютний доказ". Повний список переможців антипремії читайте далі.

У Лос-Анджелесі 24 квітня, традиційно напередодні вручення Оскара, відбулась церемонія премії Золота малина 2021, яку щороку отримують найгірші фільми та найгірші актори. Пандемія змінила правила проведення, але не позбавила можливості подивитись на найбільш невдалі стрічки за рік.

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Найгіршим фільмом виявився "Абсолютний доказ" (Absolute Proof), у якому заявляють, що вибори 2020 року у США пройшли з махінаціями. До слова, режисер стрічки Майкл Лінделл ще й виконав там голову роль, за що отримав нагороду "Найгірший актор".

Ще одна картина, яка отримала чимало критики, це "Музика" від співачки Sia. Хоч фільм і розповідає історію дівчинки з аутизмом, але критики не оцінили її. Основними причинами для цього стали те, що головну роль виконала акторка без цієї хвороби, а також непродуманість багатьох моментів реального життя з розладом аутичного спектра. Хоч співачка і вибачалась за це, але переконати публіку так і не змогла.

Музика, дивитись трейлер фільму онлайн:

Всі переможці премії Золота малина 2021:

Найгірший фільм: Абсолютний доказ

Найгірша режисура: Sia (Музика)

Найгірша чоловіча роль: Майк Лінделл (Абсолютний доказ")

Найгірша жіноча роль: Кейт Хадсон (Музика)

Найгірший актор другого плану: Руді Джуліані (Наступний фільм про Бората)

Найгірша акторка другого плану: Медді Зіглер (Музика")

Найгірший приквел, сиквел, римейк чи плагіат: Дуліттл

Найгірший сценарій: 365 днів

Особливий приз: 2020 рік (як найгірший календарний рік за всі часи)

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