Оскар-2021: букмекери зробили несподіваний прогноз

До найбільш очікуваної події року у світі кінематографа залишилося менше тижня. Дізнайтеся, кому пророкують головні нагороди на Оскар-2021.

Компанія Gold Derby підготувала прогноз переможців премії Оскар. Список змінюється в залежності від оцінок фанів і спостережень букмекерів. Ще 15 березня Американська кіноакадемія оголосила номінантів на премію "Оскар", передає goldderby.

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Прогноз переможців такий:

Найкращий фільм: Земля кочівників

Найкращий режисер: Хлое Чжао, Земля кочівників

Найкраща жіноча роль: Кері Малліган, Перспективна дівчина

Найкраща чоловіча роль: Чедвік Боузман, Ма Рейні: Мати блюзу

Найкраща жіноча роль другого плану: Юн Е-джон, Мінар

Найкраща чоловіча роль другого плану: Деніел Калуя, Іуда і чорний месія

Найкращий сценарій-адаптація: Земля кочівників

Найкращий оригінальний сценарій: Перспективна дівчина

Найкраща операторська робота: Земля кочівників

Найкращий дизайн костюмів: Ма Рейні: Мати блюзу

Найкращий монтаж фільму: Звуки металу

Найкращий макіяж і зачіски: Ма Рейні: Мати блюзу

Найкраща пісня: Speak Now, Одна ніч в Майамі

Найкращий анімаційний повнометражний фільм: Душа

Трансляція нагородження стартує 25 квітня о 20 годині за місцевим часом і о 3 ночі 26 квітня за київським. Подивитися онлайн трансляцію можна буде на сайті ABC. Перед початком глядачів чекає 1,5-годинне шоу, де будуть виступати номінанти в категорії "Найкраща оригінальна пісня". Номери заздалегідь записали на відео на даху нового Музею Кіноакадемії в Лос-Анджелесі і в Ісландії.

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