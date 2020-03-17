Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Золота малина 2020: названо найгірших акторів та фільми
-
- 9
Премія Золота малина 2020 нарешті отримала свої власників. Цьогоріч найбільше негативної уваги зібрав фільм "Кішки". Повний список переможців читайте далі.
У США 16 березня пройшло вручення премії Золота малина 2020, яку щороку вручають за найгіршу акторську гру та фільми. "Антиоскар" цьогоріч довелось проводити без церемонії через коронавірус, який поширюється світом.
І ще: Ці серіали кожна жінка повинна подивитись хоч раз у житті: ТОП 10
Найгіршим фільмом виявився "Кішки", який зібрав ще кілька перемог у номінаціях.
Кішки, дивитись трейлер фільму онлайн:
Всі переможці премії Золота малина 2020:
- Найгірший фільм: Кішки
- Найгірша режисура: Том Купер (Кішки)
- Найгірша чоловіча роль: Джон Траволта (Фанатик і Торгова фарба)
- Найгірша жіноча роль: Хілларі Дафф (Привиди Шерон Тейт)
- Найгірший актор другого плану: Джеймс Корден (Кішки)
- Найгірша акторка другого плану: Ребел Вілсон (Кішки)
- Приз за відновлення репутації (єдина хороша премія): Едді Мерфі (Моє ім'я Долемайт)
- Найгірший приквел, сиквел, римейк чи плагіат: Рембо: Остання кров
- Найгірший сценарій: Кішки
Нагадаємо: Переможці ОСКАР 2020: оголошені найкращі фільми та актори року
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
13:42Як правильно користуватися послугами доставки під час карантину: поради Супрун
-
13:27Золота малина 2020: названо найгірших акторів та фільми
-
13:13Том Хенкс і його дружила виписалися з лікарні після лікування коронавірусу
-
13:00Як перестати торкатись обличчя: дієві поради з власного досвіду
-
12:55Дієтолог назвала продукти, які варто їсти регулярно
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:42Як виглядали агітаційні плакати про миття рук на початку 20 століття
-
12:25The Midnight Gospel: тизер серіалу від творця Часу пригод
-
12:15Ніщо не трапляється двічі 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
12:00У мережі порівняли продуктивність Samsung Galaxy S20 Ultra та iPhone 11 Pro Max
-
11:49Валерій Харчишин пройшов тест на коронавірус: історія лідера Другої Ріки
-
11:25Метро Києва, Харкова та Дніпра закривають: як працюватиме транспорт під час карантину
-
11:13Деніел Редкліфф зізнався, що роль Гаррі Поттера ледь не зробила з нього алкоголіка
-
10:53У Нідерландах шалені черги: кожен хоче встигнути купити марихуану перед карантином
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:31Укрзалізниця призупиняє сполучення: як і коли повернути гроші за квитки на поїзд
-
10:15День святого Патріка: що традиційного зробити в це свято
-
09:41BMW зняла рекламу нового авто у Києві: ефектне відео
-
09:33Від пацанки до панянки 4 сезон 5 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
09:12У Києві зафіксовано 2 випадки коронавірусу: пацієнти перебувають в ізоляції
-
08:42Пілоти Формули-1 влаштували перегони на холодильниках: епічне відео
-
08:13Коронавірус виявили у зірки Месників Ідріса Ельби
-
07:54Медики розповіли, як кава впливає на фігуру
-
07:32Новий електромобіль від Ford розкуповують з блискавичною швидкістю
-
07:14Погода в Україні 17 березня: потепління та незначні дощі
-
13:00Як перестати торкатись обличчя: дієві поради з власного досвіду
-
11:25Метро Києва, Харкова та Дніпра закривають: як працюватиме транспорт під час карантину
-
10:15День святого Патріка: що традиційного зробити в це свято
-
07:14Погода в Україні 17 березня: потепління та незначні дощі
- 16 березня
-
21:13Будьте, як Арні: Шварценеггер показав, як правильно мити руки
-
19:25Як зробити медичну маску своїми руками: відеоінструкція
-
17:41В Україні обмежать усі міжміські та міжобласні перевезення
-
15:13Карантин в Україні: ТОП гаджетів для комфортної роботи вдома
-
13:26Як провести карантин з користю: 8 порад від Уляни Супрун
-
09:33Голос країни 10 сезон 9 випуск: як пройшли вокальні бої учасників
-
07:29Погода в Україні 16 березня: прогноз на сьогодні по містах
- 15 березня
-
21:55З'явилася онлайн-карта моніторингу коронавірусу в Україні
-
20:22Дівчина тижня: розкута зірка Instagram Коррі Йї, яка заводить мережу інтимними фото (18+)
-
18:50Земля бере перерву: як зараз виглядає спорожніла Європа (фото)
-
16:55Як і з чим носити чоловічі кросівки весною 2020: ТОП 15 модних ідей у фото
-
14:23Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 березня: весняний прогноз для знаків Зодіаку
-
11:23Музика хорошого ранку: плейлист ідеальних пісень гарного настрою
-
08:56Не лише бадьорить: учені розповіли, чому слід починати день з чашки чорного чаю
- 14 березня
-
21:24З такою я б заліг на карантин: роздягнена ведуча X-фактора показала, як проводити час
-
18:23Як правильно пройти перевірку безпеки в аеропорту, щоб не захворіти
-
13:45Вірусологи розповіли, як розпізнати коронавірус
-
10:55День українського добровольця: найкращі привітання і картинки
-
08:12Як робота вдома впливає на креативність
- 13 березня
-
20:41Україна закриває авіасполучення через коронавірус: громадяни не зможуть літати за кордон
-
17:20З'явилася онлайн-карта поширення коронавірусу
Радіо Максимум › Новини › Шоу-біз ›