Золота малина 2020: названо найгірших акторів та фільми

Премія Золота малина 2020 нарешті отримала свої власників. Цьогоріч найбільше негативної уваги зібрав фільм "Кішки". Повний список переможців читайте далі.

У США 16 березня пройшло вручення премії Золота малина 2020, яку щороку вручають за найгіршу акторську гру та фільми. "Антиоскар" цьогоріч довелось проводити без церемонії через коронавірус, який поширюється світом.

І ще: Ці серіали кожна жінка повинна подивитись хоч раз у житті: ТОП 10

Найгіршим фільмом виявився "Кішки", який зібрав ще кілька перемог у номінаціях.

Кішки, дивитись трейлер фільму онлайн:

Всі переможці премії Золота малина 2020:

Найгірший фільм: Кішки

Кішки Найгірша режисура: Том Купер (Кішки)

Том Купер (Кішки) Найгірша чоловіча роль: Джон Траволта (Фанатик і Торгова фарба)

Джон Траволта (Фанатик і Торгова фарба) Найгірша жіноча роль : Хілларі Дафф (Привиди Шерон Тейт)

: Хілларі Дафф (Привиди Шерон Тейт) Найгірший актор другого плану: Джеймс Корден (Кішки)

Джеймс Корден (Кішки) Найгірша акторка другого плану: Ребел Вілсон (Кішки)

Ребел Вілсон (Кішки) Приз за відновлення репутації (єдина хороша премія): Едді Мерфі (Моє ім'я Долемайт)

Едді Мерфі (Моє ім'я Долемайт) Найгірший приквел, сиквел, римейк чи плагіат: Рембо: Остання кров

Рембо: Остання кров Найгірший сценарій: Кішки

Нагадаємо: Переможці ОСКАР 2020: оголошені найкращі фільми та актори року