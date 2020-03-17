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Золота малина 2020: названо найгірших акторів та фільми

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Переможці Золотої малини 2020 - фото 1
Переможці Золотої малини 2020 / Getty

Премія Золота малина 2020 нарешті отримала свої власників. Цьогоріч найбільше негативної уваги зібрав фільм "Кішки". Повний список переможців читайте далі.

У США 16 березня пройшло вручення премії Золота малина 2020, яку щороку вручають за найгіршу акторську гру та фільми. "Антиоскар" цьогоріч довелось проводити без церемонії через коронавірус, який поширюється світом.

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Найгіршим фільмом виявився "Кішки", який зібрав ще кілька перемог у номінаціях.

Кішки, дивитись трейлер фільму онлайн:

Всі переможці премії Золота малина 2020:

  • Найгірший фільм: Кішки
  • Найгірша режисура: Том Купер (Кішки)
  • Найгірша чоловіча роль: Джон Траволта (Фанатик і Торгова фарба)
  • Найгірша жіноча роль: Хілларі Дафф (Привиди Шерон Тейт)
  • Найгірший актор другого плану: Джеймс Корден (Кішки)
  • Найгірша акторка другого плану: Ребел Вілсон (Кішки)
  • Приз за відновлення репутації (єдина хороша премія): Едді Мерфі (Моє ім'я Долемайт)
  • Найгірший приквел, сиквел, римейк чи плагіат: Рембо: Остання кров
  • Найгірший сценарій: Кішки

Нагадаємо: Переможці ОСКАР 2020: оголошені найкращі фільми та актори року

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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