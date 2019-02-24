Золота малина 2019: названо найгірших акторів та фільми

Премія Золота малина 2019 нарешті знайшла свої власників. Цьогоріч дві статуетки отримав президент США Дональд Трамп. назвали всіх переможців головної антипремії.

У США відбулось вручення премії Золота малина 2019, яку щороку вручають з найгіршу акторську гру та фільми. "Антиоскар" у 2019 році відзначився неспродіваними переможцями. Навіть американський президент отримав дві статуетки: за найгірший акторський дует та найгіршу акторську гру. Щоправда, навіть чи Дональд Трамп надто переймається через це.

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А от найгіршим фільмом виявився "Холмс і Ватсон", який зібрав ще кілька перемог у номінаціях.

Холмс і Ватсон, дивитись трейлер фільму онлайн:

Всі переможці премії Золота малина 2019:

Найгірший фільм: Холмс і Ватсон

Холмс і Ватсон Найгірша режисура: Етан Коен (Холмс і Ватсон)

Етан Коен (Холмс і Ватсон) Найгірша чоловіча роль: Дональд Трамп (Фаренгейт 9/11, Смерть нації)

Дональд Трамп (Фаренгейт 9/11, Смерть нації) Найгірша жіноча роль : Мелісса Маккарті (Іграшки для Дорослих)

: Мелісса Маккарті (Іграшки для Дорослих) Найгірший актор другого плану: Джон Сі Райлі (Холмс і Ватсон)

Джон Сі Райлі (Холмс і Ватсон) Найгірша акторка другого плану: радник президента США Келліенн Конвей (Фаренгейт 9/11)

радник президента США Келліенн Конвей (Фаренгейт 9/11) Найгірший акторський дует: Дональд Трамп та "його незмінна дріб'язковість"

Дональд Трамп та "його незмінна дріб'язковість" Найгірший приквел, сиквел, римейк чи плагіат: Холмс і Ватсон

Холмс і Ватсон Найгірший сценарій: 50 відтінків свободи

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