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MARUV 8 березня

Золота малина 2019: названо найгірших акторів та фільми

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Найгірші актори та фільми Золотої малини 2019 - фото 1
Найгірші актори та фільми Золотої малини 2019 / instagram.com/rottentomatoes

Премія Золота малина 2019 нарешті знайшла свої власників. Цьогоріч дві статуетки отримав президент США Дональд Трамп. назвали всіх переможців головної антипремії.

У США відбулось вручення премії Золота малина 2019, яку щороку вручають з найгіршу акторську гру та фільми. "Антиоскар" у 2019 році відзначився неспродіваними переможцями. Навіть американський президент отримав дві статуетки: за найгірший акторський дует та найгіршу акторську гру. Щоправда, навіть чи Дональд Трамп надто переймається через це.

І ще: Оскар 2019: коли і де дивитися трансляцію церемонії в Україні

А от найгіршим фільмом виявився "Холмс і Ватсон", який зібрав ще кілька перемог у номінаціях.

Холмс і Ватсон, дивитись трейлер фільму онлайн:

Всі переможці премії Золота малина 2019:

  • Найгірший фільм: Холмс і Ватсон
  • Найгірша режисура: Етан Коен (Холмс і Ватсон)
  • Найгірша чоловіча роль: Дональд Трамп (Фаренгейт 9/11, Смерть нації)
  • Найгірша жіноча роль: Мелісса Маккарті (Іграшки для Дорослих)
  • Найгірший актор другого плану: Джон Сі Райлі (Холмс і Ватсон)
  • Найгірша акторка другого плану: радник президента США Келліенн Конвей (Фаренгейт 9/11)
  • Найгірший акторський дует: Дональд Трамп та "його незмінна дріб'язковість"
  • Найгірший приквел, сиквел, римейк чи плагіат: Холмс і Ватсон
  • Найгірший сценарій: 50 відтінків свободи

Це цікаво: Оголошені всі номінанти на кінопремію Оскар

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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