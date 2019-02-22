Оскар 2019: коли і де дивитися трансляцію церемонії в Україні

91-а церемонія премії Оскар 2019, під час якої Американська кіноакадемія вручить золоті статуетки кінозіркам, відбудеться в ніч з 24 на 25 лютого. Дізнайтеся, коли і де дивитися онлайн премію в Україні!

За Оскар 2019 змагаються найкращі фільми та актори минулого року. Золоті статуетки вручать у 24 номінаціях: нагородження переможців пройде 24 березня в театрі "Долбі" (Лос-Анджелес).

Це цікаво: Оголошені всі номінанти на кінопремію Оскар

91-у церемонію найпрестижнішої кінопремії покажуть в більш ніж 225 країнах світу. Традиційно пряма трансляція в США стартує о 17 годині на телеканалі АВС. Через різницю в часі українським шанувальникам Оскара доведеться пожертувати сном, аби спостерігати за дійством у прямому ефірі.

Дата церемонії: ніч з 24 на 25 лютого 2019

ніч з 24 на 25 лютого 2019 Коли дивитися офіційну частину: о 3:00 за київським часом

о 3:00 за київським часом На якому каналі буде трансляція: Україна

Україна Ведучі ночі Оскара в Україні: Світлана Катренко та Олександр Скічко

Отож, дивитися церемонію в Україні можна буде на каналі УКРАЇНА. Трансляція розпочнеться у ніч 25 лютого о 01:30 – саме в цей час стартує червона доріжка. Та якщо ви не надто цікавитися модними образами зірок та плітками Голлівуду – то без вагань можете пропускати перші 90 хвилин ефіру.

Оскарівський сніданок

Офіційна частина церемонії Оскар 2019 стартує о 3:00. Відзначимо, що вперше за 30 років вручення нагород відбудеться без ведучого: популярного коміка Кевіна Гарта звинуватили в гомофобних постах в Twitter, після чого актор відмовився від ролі конферансьє. Натомість його місце посядуть знаменитості, які по черзі будуть жартувати з глядачами, оголошувати переможців та вручати статуетки. Так, на сцені Оскара ми точно побачимо Емілію Кларк, Джейсона Момоа, Сару Полсон, Семюеля Л. Джексона, Джеймса Мак-Евоя, Меліссу Маккарті, Чедвіка Боузмана та інших.

А от ведучими трансляції на каналі Україна, які коментуватимуть ключові події церемонії в прямому ефірі, будуть Світлана Катренко та Олександр Скічко.

Світлана Катренко та Олександр Скічко - ведучі ночі Оскара

Радіо МАКСИМУМ також проведе онлайн-трансляцію церемонії нагородження премією Оскар 2019. Стежте за найцікавішим разом з нами!

Читайте також: Усе про фільми, які борються за головну статуетку Оскара