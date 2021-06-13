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Золота дзиґа 2021: названо переможців української кінопремії
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Українська кіноакадемія оголосила переможців Четвертої Національної кінопремії Золота Дзиґа 2021. Цього року премію вручали у 23 номінаціях. Який український фільм став найкращим - дізнавайтесь далі!
Премію Золота Дзиґа 2021 вручали у 23 номінаціях, а тріумфатором року став фільм режисера Валентина Васяновича "Атлантида", передає Радіо MAXIMUM. Картина зібрала перемоги у 6 номінаціях, тож її обов'язково варто додати до переліку "переглянути",
І ще: BAFTA TV 2021: список найкращих фільмів, серіалів та акторів
Повний список лауреатів кінопремії Золота Дзиґа 2021:
- Найкращий фільм: Атлантида (Валентин Васянович)
- Найкраща режисерська робота: Васянович Валентин (Атлантида)
- Найкращий монтаж: Васянович Валентин (Атлантида)
- Відкриття року: Наталка Ворожбит
- Почесна Золота Дзиґа за внесок в розвиток українського кінематографа: Роман Балаян
- Найкраща жіноча роль: Марина Кошкіна (Забуті)
- Найкраща жіноча роль другого плану: Оксана Вороніна (Погані дороги)
- Найкраща чоловіча роль: Юрій Кулініч (Погані дороги)
- Найкраща чоловіча роль другого плану: Ігор Колтовський (Погані дороги)
- Найкраща робота художника-постановника: Владлен Одуденко (Атлантида)
- Найкращий сценарій: Наталка Ворожбит (Погані дороги)
- Найкраща операторська робота: Валентин Васянович (Атлантида)
- Найкраща музика: Антон Байбаков (Черкаси)
- Найкраща пісня: Dakh Daughters - Пола-ла-ла
- Найкращий грим: Марія Петровська (Безславні кріпаки)
- Найкращий звук: Ігор Барба, Борис Петер (В. Сильвестров)
- Найкращий дизайн костюмів: Галина Отенко, Марія Керо (Толока)
- Найкращі візуальні ефекти: Олексій Москаленко (Атлантида)
- Найкращий короткометражний анімаційний фільм: Історія України за 5 хвилин
- Найкращий короткометражний ігровий фільм: Бульмастиф
- Найкращий документальний фільм: Земля блакитна, ніби апельсин
- Найкращий ігровий серіал: Спіймати Кайдаша
- Премія глядацьких симпатій: Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке
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