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Золота дзиґа 2021: названо переможців української кінопремії

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Золота дзиґа 2021 - фото 1
Золота дзиґа 2021 / facebook.com/uafilmacademy

Українська кіноакадемія оголосила переможців Четвертої Національної кінопремії Золота Дзиґа 2021. Цього року премію вручали у 23 номінаціях. Який український фільм став найкращим - дізнавайтесь далі!

Премію Золота Дзиґа 2021 вручали у 23 номінаціях, а тріумфатором року став фільм режисера Валентина Васяновича "Атлантида", передає Радіо MAXIMUM. Картина зібрала перемоги у 6 номінаціях, тож її обов'язково варто додати до переліку "переглянути",

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Повний список лауреатів кінопремії Золота Дзиґа 2021:

  • Найкращий фільм: Атлантида (Валентин Васянович)
  • Найкраща режисерська робота: Васянович Валентин (Атлантида)
  • Найкращий монтаж: Васянович Валентин (Атлантида)
  • Відкриття року: Наталка Ворожбит
  • Почесна Золота Дзиґа за внесок в розвиток українського кінематографа: Роман Балаян
  • Найкраща жіноча роль: Марина Кошкіна (Забуті)
Золота дзиґа 2021: названо переможців української кінопремії - фото 463195

  • Найкраща жіноча роль другого плану: Оксана Вороніна (Погані дороги)
  • Найкраща чоловіча роль: Юрій Кулініч (Погані дороги)
  • Найкраща чоловіча роль другого плану: Ігор Колтовський (Погані дороги)
  • Найкраща робота художника-постановника: Владлен Одуденко (Атлантида)
  • Найкращий сценарій: Наталка Ворожбит (Погані дороги)
  • Найкраща операторська робота: Валентин Васянович (Атлантида)
  • Найкраща музика: Антон Байбаков (Черкаси)
  • Найкраща пісня: Dakh Daughters - Пола-ла-ла

Золота дзиґа 2021: названо переможців української кінопремії - фото 463196

  • Найкращий грим: Марія Петровська (Безславні кріпаки)
  • Найкращий звук: Ігор Барба, Борис Петер (В. Сильвестров)
  • Найкращий дизайн костюмів: Галина Отенко, Марія Керо (Толока)
  • Найкращі візуальні ефекти: Олексій Москаленко (Атлантида)
  • Найкращий короткометражний анімаційний фільм: Історія України за 5 хвилин
  • Найкращий короткометражний ігровий фільм: Бульмастиф
  • Найкращий документальний фільм: Земля блакитна, ніби апельсин
  • Найкращий ігровий серіал: Спіймати Кайдаша
  • Премія глядацьких симпатій: Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке
Золота дзиґа 2021: названо переможців української кінопремії - фото 463194

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