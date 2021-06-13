Золота дзиґа 2021: названо переможців української кінопремії

Українська кіноакадемія оголосила переможців Четвертої Національної кінопремії Золота Дзиґа 2021. Цього року премію вручали у 23 номінаціях. Який український фільм став найкращим - дізнавайтесь далі!

Премію Золота Дзиґа 2021 вручали у 23 номінаціях, а тріумфатором року став фільм режисера Валентина Васяновича "Атлантида", передає Радіо MAXIMUM. Картина зібрала перемоги у 6 номінаціях, тож її обов'язково варто додати до переліку "переглянути",

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Повний список лауреатів кінопремії Золота Дзиґа 2021:

Найкращий фільм: Атлантида (Валентин Васянович)

(Валентин Васянович) Найкраща режисерська робота: Васянович Валентин (Атлантида)

Васянович Валентин (Атлантида) Найкращий монтаж: Васянович Валентин (Атлантида)

Васянович Валентин (Атлантида) Відкриття року: Наталка Ворожбит

Наталка Ворожбит Почесна Золота Дзиґа за внесок в розвиток українського кінематографа: Роман Балаян

Роман Балаян Найкраща жіноча роль: Марина Кошкіна (Забуті)

Найкраща жіноча роль другого плану: Оксана Вороніна (Погані дороги)

Оксана Вороніна (Погані дороги) Найкраща чоловіча роль: Юрій Кулініч (Погані дороги)

Юрій Кулініч (Погані дороги) Найкраща чоловіча роль другого плану: Ігор Колтовський (Погані дороги)

Ігор Колтовський (Погані дороги) Найкраща робота художника-постановника: Владлен Одуденко (Атлантида)

Владлен Одуденко (Атлантида) Найкращий сценарій: Наталка Ворожбит (Погані дороги)

Наталка Ворожбит (Погані дороги) Найкраща операторська робота : Валентин Васянович (Атлантида)

: Валентин Васянович (Атлантида) Найкраща музика: Антон Байбаков (Черкаси)

Антон Байбаков (Черкаси) Найкраща пісня: Dakh Daughters - Пола-ла-ла

Найкращий грим : Марія Петровська (Безславні кріпаки)

: Марія Петровська (Безславні кріпаки) Найкращий звук : Ігор Барба, Борис Петер (В. Сильвестров)

: Ігор Барба, Борис Петер (В. Сильвестров) Найкращий дизайн костюмів: Галина Отенко, Марія Керо (Толока)

Галина Отенко, Марія Керо (Толока) Найкращі візуальні ефекти: Олексій Москаленко (Атлантида)

Олексій Москаленко (Атлантида) Найкращий короткометражний анімаційний фільм: Історія України за 5 хвилин

Історія України за 5 хвилин Найкращий короткометражний ігровий фільм: Бульмастиф

Бульмастиф Найкращий документальний фільм: Земля блакитна, ніби апельсин

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