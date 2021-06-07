BAFTA TV 2021: список найкращих фільмів, серіалів та акторів

Британська кіноакадемія кіно і телемистецтва назвала переможців премії BAFTA TV 2021. Несподіванкою став драматичний серіал "Я можу знищити тебе", який отримав неабияку увагу серед критиків та глядачів. Повний список переможців BAFTA TV 2021 читайте далі.

6 червня в Лондоні відзначили статуетками найкращі телефільми та серіали та найкрутіших акторів за минулий рік, адже відгриміла довгоочікувана церемонія вручення нагород BAFTA 20201 Тріумфатором "британського Оскара" став серіал "Я можу знищити тебе", передає Радіо MAXIMUM.

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Переможці премії BAFTA TV 2021:

Найкращий драматичний серіал: Врятуй мене (Save Me Too)

Врятуй мене (Save Me Too) Найкращий драматичний фільм : У підвішеному стані (Sitting in Limbo)

: У підвішеному стані (Sitting in Limbo) Найкращий мінісеріал: Я можу знищити тебе (I May Destroy You)

Я можу знищити тебе, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Найкраща мелодрама : Катастрофа (Casualty)

: Катастрофа (Casualty) Найкращий актор: Пол Мескаль (Нормальні люди)

Пол Мескаль (Нормальні люди) Найкраща акторка : Мікаела Коел (Я можу знищити тебе)

: Мікаела Коел (Я можу знищити тебе) Найкращий актор другого плану : Малакі Кірбі (Голос змін)

: Малакі Кірбі (Голос змін) Найкраща акторка другого плану: Ракі Айола (Ентоні)

Катастрофа, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Найкращий комедійний актор: Чарлі Купер (Ця країна)

Чарлі Купер (Ця країна) Найкраща комедійна акторка: Еймі Лу Вуд (Сексуальна освіта)

Еймі Лу Вуд (Сексуальна освіта) Найкращий комедійний ситком: У дев'ятому номері (Inside No. 9)

У дев'ятому номері (Inside No. 9) Найкраща розважальна програма або серіал: Шоу Великого Нарсті (The Big Narstie Show)

У дев'ятому номері, дивитись трейлер серіалу українською:

Найкращий документальний серіал: Одного разу в Іраку (Once Upon a Time in Iraq)

Одного разу в Іраку (Once Upon a Time in Iraq) Найкращий художній серіал: Давно загублена сім'я: Народжені без сліду (Long Lost Family: Born without Trace)

Давно загублена сім'я: Народжені без сліду (Long Lost Family: Born without Trace) Найкраще реаліті-шоу : Школа, яка намагалася покласти край расизму (The School That Tried to End Racism)

: Школа, яка намагалася покласти край расизму (The School That Tried to End Racism) Найкраще висвітлення новин: Sky News: Inside IDLIB

Sky News: Inside IDLIB Найкраща інформаційно-аналітична програма: Війна Америки проти абортів (America's War on Abortion (Exposure)

Війна Америки проти абортів (America's War on Abortion (Exposure) Найкраща міжнародна програма: Ласкаво просимо в Чечню (Welcome to Chechnya: The Gay Purge (Storyville)

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