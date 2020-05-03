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Золота Дзига 2020 онлайн: дивитись трансляцію вручення української кінопремії

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Золота Дзига 2020 - фото 1
Золота Дзига 2020

Сьогодні, 3 травня, о 19:00 стартує урочиста церемонія вручення кінопремії "Золота Дзиґа", яка через карантин пройде в онлайн-форматі. Дивіться трансляцію прямого ефіру Четвертої Національної кінопремії.

Цього року Золота Дзиґа буде вручатися у 22 номінаціях. Серед них дві нові: Відкриття року та Найкращі візуальні ефекти. Лідерами за кількістю номінацій стали фільми "Додому" (11), "Мої думки тихі" (9), "Гуцулка Ксеня" (9), "Вулкан" (8) та "Захар Беркут" (7).

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Переможців назвуть в прямому ефірі у форматі онлайн-трансляції. "Топові українські кінозірки, найкращі кінофільми минулого року, головні досягнення нашого кінематографа – дізнайтеся першими в прямому ефірі, хто отримає заповітну статуетку", – повідомляє Українська кіноакадемія.

Ведучими онлайн-церемонії стануть телеведуча Даша Трегубова та телеведучий Тимур Мірошниченко. Гостями церемонії будуть Святослав Вакарчук і DZIDZIO.

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