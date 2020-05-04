Золота дзиґа 2020: стали відомі переможці української кінопремії

Українська кіноакадемія оголосила переможців Четвертої Національної кінопремії Золота Дзиґа 2020. Цього року премію вручали у 22 номінаціях. Церемонія через карантин проходила в форматі онлайн.

Так, цьогоріч премію Золота Дзиґа вручали у 22 номінаціях, серед яких й дві нові: Відкриття року і Найкращі візуальні ефекти. Всього до участі в кінопремії було подано 88 повнометражних і короткометражних стрічок. Переможців оголошували ведучі Дар'я Трегубова та Тимур Мірошниченко.

Головну нагороду вечора – в номінації "Найкращий фільм" – отримала стрічка "Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукича.

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Повний список лауреатів кінопремії Золота Дзиґа 2020

Найкращий фільм

Мої думки тихі;

Відкриття року

Лукіч Антоніо (Мої думки тихі);

Найкраща режисерська робота

Алієв Наріман (Додому);

Почесна Золота Дзиґа за внесок в розвиток українського кінематографа

Ада Роговцева;

Найкраща жіноча роль

Ірма Вітовська-Ванцев (Мої думки тихі);

Найкраща жіноча роль другого плану

Наталія Сумська (Чорний ворон);

Найкраща чоловіча роль

Ахтем Сеїтаблаєв (Додому);

Найкраща чоловіча роль другого плану

Віктор Жданов (Вулкан);

Найкраща робота художника-постановника

Одуденко Владлен (Захар Беркут);

Найкращий сценарій

Кальченко Валерія, Лукіч Антоніо (Мої думки тихі);

Найкраща операторська робота

Ільків Вадим (Вулкан);

Найкраща музика

Полянський Тимур, фрік-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня);

Найкраща пісня

Мавка-Русалка, фрік-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня);

Найкращий монтаж

Ходаковська Тетяна, Запрягалов Володимир (Фокстер і Макс);

Найкращий грим

Леонова Алла (Захар Беркут);

Найкращий звук

Петер Борис (Вулкан);

Найкращий дизайн костюмів

Белінська Антоніна (Захар Беркут);

Найкращі візуальні ефекти

Сушільніков Артем, Овчаренко Дмитро (Фокстер і Макс);

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

Любов, кохання;

Найкращий короткометражний ігровий фільм

У нашій синагозі;

Найкращий документальний фільм

Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго;

Премія глядацьких симпатій

Крути 1918.

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