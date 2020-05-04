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Золота дзиґа 2020: стали відомі переможці української кінопремії

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Золота дзиґа 2020 - фото 1
Золота дзиґа 2020 / zaxid.net

Українська кіноакадемія оголосила переможців Четвертої Національної кінопремії Золота Дзиґа 2020. Цього року премію вручали у 22 номінаціях. Церемонія через карантин проходила в форматі онлайн.

Так, цьогоріч премію Золота Дзиґа вручали у 22 номінаціях, серед яких й дві нові: Відкриття року і Найкращі візуальні ефекти. Всього до участі в кінопремії було подано 88 повнометражних і короткометражних стрічок. Переможців оголошували ведучі Дар'я Трегубова та Тимур Мірошниченко.

Головну нагороду вечора – в номінації "Найкращий фільм" – отримала стрічка "Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукича.

Тут більше: Золота Дзига 2020: оголошено найкращий український фільм

Повний список лауреатів кінопремії Золота Дзиґа 2020

Найкращий фільм
Мої думки тихі;

Відкриття року
Лукіч Антоніо (Мої думки тихі);

Найкраща режисерська робота
Алієв Наріман (Додому);

Почесна Золота Дзиґа за внесок в розвиток українського кінематографа
Ада Роговцева;

Найкраща жіноча роль
Ірма Вітовська-Ванцев (Мої думки тихі);

Найкраща жіноча роль другого плану
Наталія Сумська (Чорний ворон);

Найкраща чоловіча роль
Ахтем Сеїтаблаєв (Додому);

Найкраща чоловіча роль другого плану
Віктор Жданов (Вулкан);

Найкраща робота художника-постановника
Одуденко Владлен (Захар Беркут);

Найкращий сценарій
Кальченко Валерія, Лукіч Антоніо (Мої думки тихі);

Найкраща операторська робота
Ільків Вадим (Вулкан);

Найкраща музика
Полянський Тимур, фрік-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня);

Найкраща пісня
Мавка-Русалка, фрік-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня);

Найкращий монтаж
Ходаковська Тетяна, Запрягалов Володимир (Фокстер і Макс);

Найкращий грим
Леонова Алла (Захар Беркут);

Найкращий звук
Петер Борис (Вулкан);

Найкращий дизайн костюмів
Белінська Антоніна (Захар Беркут);

Найкращі візуальні ефекти
Сушільніков Артем, Овчаренко Дмитро (Фокстер і Макс);

Найкращий короткометражний анімаційний фільм
Любов, кохання;

Найкращий короткометражний ігровий фільм
У нашій синагозі;

Найкращий документальний фільм
Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго;

Премія глядацьких симпатій
Крути 1918.

Читайте також: Українське кіно онлайн: топ 15 фільмів, які можна подивитися вдома

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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