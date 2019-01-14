Золота дівчинка: Кім Кардашян показала нове фото

Кім Кардашян знову опинилась у центрі обговорень через любов до фотошопу.

37-річна американська акторка та модель Кім Кардашян не лише активно займається різноманітними проектами та вихованням трьох дітей, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за дружиною Каньє Веста стежать понад 124 млн користувачів, і це не дивно, адже вона ділиться знімками зі світських заходів, зйомок та звичайних буднів.

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Нещодавно Кім поділилась новим знімком, який зібрав не лише шквал компліментів, а й критику. А все тому, що на фото з підписом "Золота дівчинка" помітний фотошоп. Як відзначили коментатори, навіть відсутність негативну до персони Кім не нівелює того, що вона занадто любить змінювати своє тіло та обличчя на знімках. А як вважаєте ви?

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