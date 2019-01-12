Діамантові зуби Кім Кардашян обговорюють в Instagram

Курйозна Кім Кардашян знову опинилась у центрі критики через діамантові прикраси для зубів.

37-річна модель та акторка Кім Кардашян займається чималою кількістю проектів та зйомками, а також веде профіль в соцмережі Instagram, який часто стає причиною для нових пліток та критики. І це не дивно, адже за її акаунтом стежать більш як 124 млн користувачів, а зірка реаліті-шоу обожнює ділитись знімками різного характеру.

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Нещодавно Кім вирішила нагадати про свою любов до стилю та моди та похизувалась новими грілзами – накладками на зуби. Щоправда, той момент, що вони були діамантовими, а один з грілзів мав форму хреста, не надто припав до душі коментаторам. Підписники влаштували серйозне обговорення того, що Кім не надто адекватно ставиться до віри і того, що можна публікувати в мережі.

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