Найкращі пейзажні фотографії 2018 року

П'ятий рік поспіль Міжнародний конкурс на найкращого пейзажного фотографа року (International Landscape Photographer of the Year) об'єднує любителів і професійних фотографів, які бажають прославити велич природи.

Понад 800 пейзажних фотографів з усього світу представили свої найкращі роботи, щоб, серед інших призів, отримати шанс виграти грошовий приз у розмірі 10 тисяч доларів США.

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У результаті пейзажним фотографом року був названий канадський фотограф Адам Гіббс (Adam Gibbs), який продемонстрував високий рівень кваліфікації і першокласну майстерність у своєму портфоліо.

Інший головний приз дістався Полу Марчелліні (Paul Marcellini) за "Осінню абстракцію", яка стала "пейзажною фотографією року". Кілька інших фотографів були відзначені за свої поодинокі знімки, представлені в різних категоріях.

Пропонуємо насолодитися найкращими пейзажними знімками 2018 року:

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