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Найкращі пейзажні фотографії 2018 року

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International Landscape Photographer of the Year - фото 1
International Landscape Photographer of the Year / mymodernmet

П'ятий рік поспіль Міжнародний конкурс на найкращого пейзажного фотографа року (International Landscape Photographer of the Year) об'єднує любителів і професійних фотографів, які бажають прославити велич природи.

Понад 800 пейзажних фотографів з усього світу представили свої найкращі роботи, щоб, серед інших призів, отримати шанс виграти грошовий приз у розмірі 10 тисяч доларів США.

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У результаті пейзажним фотографом року був названий канадський фотограф Адам Гіббс (Adam Gibbs), який продемонстрував високий рівень кваліфікації і першокласну майстерність у своєму портфоліо.

Інший головний приз дістався Полу Марчелліні (Paul Marcellini) за "Осінню абстракцію", яка стала "пейзажною фотографією року". Кілька інших фотографів були відзначені за свої поодинокі знімки, представлені в різних категоріях.

Пропонуємо насолодитися найкращими пейзажними знімками 2018 року:

Найкращі пейзажні фотографії 2018 року - фото 308727

Найкращі пейзажні фотографії 2018 року - фото 308728

Найкращі пейзажні фотографії 2018 року - фото 308729

Найкращі пейзажні фотографії 2018 року - фото 308730

Найкращі пейзажні фотографії 2018 року - фото 308731

Найкращі пейзажні фотографії 2018 року - фото 308733

Найкращі пейзажні фотографії 2018 року - фото 308732

Найкращі пейзажні фотографії 2018 року - фото 308734

Найкращі пейзажні фотографії 2018 року - фото 308735

Найкращі пейзажні фотографії 2018 року - фото 308736

Найкращі пейзажні фотографії 2018 року - фото 308737

Найкращі пейзажні фотографії 2018 року - фото 308738

Найкращі пейзажні фотографії 2018 року - фото 308739

Найкращі пейзажні фотографії 2018 року - фото 308740

Найкращі пейзажні фотографії 2018 року - фото 308741

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Джерело: mymodernmet
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