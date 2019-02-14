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1500 деталей: круте фото, на створення якого пішло два роки

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Шедевр із 1500 деталей - фото 1
Шедевр із 1500 деталей / topgear

Швейцарський фотограф Фабіан Офнер представив свою нову роботу із серії про машини, які "розпадаються" на частини – Disintegrating X. Зазвичай для своїх проектів він використовував масштабні модельки, але в цей раз, вперше у своїй кар'єрі, працював з машиною в реальному масштабі.

За словами Офнера, його друг, який має Lamborghini Miura SV зразка 1972, запропонував фотографу використовувати для свого нового проекту власний автомобіль, тому що все одно збирався віддати спорткар на реставрацію на фабрику в Сант-Агата-Болоньєзе.

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Для створення підсумкового зображення знадобилося два роки. За цей час Офнер зі своєю командою багато разів їздив на завод Lamborghini, щоб під час реставрації машини сфотографувати кожен елемент спорткара.

Усього було знято 1500 деталей, усе до кожного гвинтика. Деталі підвішували на тонкий дріт, фотографували, а потім об'єднували разом у графічному редакторі.

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1500 деталей: круте фото, на створення якого пішло два роки - фото 307704
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Джерело: topgear
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