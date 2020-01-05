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Знято на iPhone 11 Pro: Apple випустила нове відео з серії Експерименти

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Ролик зняли за допомогою iPhone 11 Pro - фото 1
Ролик зняли за допомогою iPhone 11 Pro

Компанія Apple поділилася новим відеороликом під назвою "Експерименти IV: Вогонь і лід". Відео виклали на YouTube-каналі.

Apple продовжує викладати серію відео про різні хімічні реакції. Ролик був знятий на смартфон iPhone 11 Pro.

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Також Apple поділилася роликом про те, як знімалося відео про вогонь і лід.

Інші відеоролики серії Експерименти можна подивитися на YouTube-каналі Apple.

Раніше компанія Apple поділилася чотирма новими відеороликами, присвяченими функції Slofie, на своєму YouTube-каналі. Всі ці ролики були зняті на iPhone 11. Нагадаємо, що Slofie – це функція сповільненої відеозйомки з фронтальної камери, яка була представлена на вересневій презентації Apple. На відміну від попередніх моделей iPhone, селфі-камери нових смартфонів компанії підтримують сповільнений запис відео зі швидкістю 120 кадрів на секунду.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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