Знято на iPhone 11 Pro: Apple випустила нове відео з серії Експерименти

Компанія Apple поділилася новим відеороликом під назвою "Експерименти IV: Вогонь і лід". Відео виклали на YouTube-каналі.

Apple продовжує викладати серію відео про різні хімічні реакції. Ролик був знятий на смартфон iPhone 11 Pro.

І ще: Яким буде iPhone SE2 та інші найочікуваніші смартфони 2020 року

Також Apple поділилася роликом про те, як знімалося відео про вогонь і лід.

Інші відеоролики серії Експерименти можна подивитися на YouTube-каналі Apple.

Раніше компанія Apple поділилася чотирма новими відеороликами, присвяченими функції Slofie, на своєму YouTube-каналі. Всі ці ролики були зняті на iPhone 11. Нагадаємо, що Slofie – це функція сповільненої відеозйомки з фронтальної камери, яка була представлена на вересневій презентації Apple. На відміну від попередніх моделей iPhone, селфі-камери нових смартфонів компанії підтримують сповільнений запис відео зі швидкістю 120 кадрів на секунду.

Читайте також: Яким буде iPhone SE2 та інші найочікуваніші смартфони 2020 року