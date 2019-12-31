Дивіться кумедні ролики, які розповідають про Slofie в нових iPhone

А ви вже робили Slofie?

Компанія Apple поділилася чотирма новими відеороликами, присвяченими функції Slofie, на своєму YouTube-каналі. Всі ці ролики були зняті на iPhone 11.

Нагадаємо, що Slofie – це функція сповільненої відеозйомки з фронтальної камери, яка була представлена на вересневій презентації Apple.

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На відміну від попередніх моделей iPhone, селфі-камери нових смартфонів компанії підтримують сповільнений запис відео зі швидкістю 120 кадрів на секунду.

У всіх нових роликах Apple показує практичне застосування Slofie, і як це виглядає з боку.

Дивіться, на що здатна камера вашого новенького iPhone:

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