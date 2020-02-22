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Знову сніг: українців попередили про циклон

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Сніг в Україні - фото 1
Сніг в Україні / glavred

Рятувальники попереджають українців про істотні погіршення погодних умов. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, у зв'язку з переміщенням активного циклону в неділю, 23 лютого, на всій території країни можливі пориви вітру до 22 м/сек, а 24 лютого в західних і південно-східних областях очікується погіршення погодних умов.

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Відзначається, що активний циклон принесе значні опади у вигляді дощу і мокрого снігу. У понеділок очікується сильний вітер до 25-28 метрів за секунду. Сніг, сильні хуртовини, снігові замети та ожеледицю прогнозують у Карпатах, пориви вітру там досягатимуть 40 м/с.

"Погодні умови ускладнять роботу підприємств енергетики і комунального господарства, у Карпатах спричинять порушення на окремих ділянках доріг і припинення руху транспорту", – додали в ДСНС.

Знову сніг: українців попередили про циклон - фото 387692

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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