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Коронавірус Карантин

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 8 серпня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 8 серпня: в Україні виявлено 79 750​ випадок коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 1489 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 8 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 774 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 132 951 таке повідомлення.
Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 8 серпня - фото 419797

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 79 750
Одужали 43 655
Померли 1 879

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (9 378) та у Львівській області (10 726). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 955

Волинська область

 4 226

Дніпропетровська область

 1 525

Донецька область

 965

Житомирська область

 2 101

Закарпатська область

 5 697

Запорізька область

 919

Івано-Франківська область

 5 552

Кіровоградська область

 718

Київ

 9 378

Київська область

 4 128

Львівська область

 10 726

Луганська область

 152

Миколаївська область

 696

Одеська область

 4 069

Полтавська область

 491

Рівненська область

 6 747

Сумська область

 653

Тернопільська область

 3 257

Харківська область

 4 661

Херсонська область

 259

Хмельницька область

 1 323

Чернівецька область

 6 565

Черкаська область

 996

Чернігівська область

 991

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 8 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 8 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 08-08-2020:

Захворіли 19 226 406
Одужали 12 363 249
Померли 718 530

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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