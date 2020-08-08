Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 8 серпня

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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 8 серпня: в Україні виявлено 79 750​ випадок коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 1489 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 8 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 774 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 132 951 таке повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 79 750 Одужали 43 655 Померли 1 879

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (9 378) та у Львівській області (10 726). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 955 Волинська область 4 226 Дніпропетровська область 1 525 Донецька область 965 Житомирська область 2 101 Закарпатська область 5 697 Запорізька область 919 Івано-Франківська область 5 552 Кіровоградська область 718 Київ 9 378 Київська область 4 128 Львівська область 10 726 Луганська область 152 Миколаївська область 696 Одеська область 4 069 Полтавська область 491 Рівненська область 6 747 Сумська область 653 Тернопільська область 3 257 Харківська область 4 661 Херсонська область 259 Хмельницька область 1 323 Чернівецька область 6 565 Черкаська область 996 Чернігівська область 991

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 08-08-2020:

Захворіли 19 226 406 Одужали 12 363 249 Померли 718 530 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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