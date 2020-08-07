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Коронавірус Карантин

Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 7 серпня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 7 серпня: в Україні виявлено 78 261 випадок коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 1 453 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 7 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 774 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 132 951 таке повідомлення.
Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 7 серпня - фото 419664

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 78 261
Одужали 43 055
Померли 1 852

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (9 178) та у Львівській області (10 572). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 932

Волинська область

 4 162

Дніпропетровська область

 1 508

Донецька область

 945

Житомирська область

 2 064

Закарпатська область

 5 615

Запорізька область

 895

Івано-Франківська область

 5 426

Кіровоградська область

 714

Київ

 9 178

Київська область

 4 058

Львівська область

 10 572

Луганська область

 146

Миколаївська область

 682

Одеська область

 3 904

Полтавська область

 489

Рівненська область

 6 638

Сумська область

 636

Тернопільська область

 3 212

Харківська область

 4 527

Херсонська область

 255

Хмельницька область

 1 286

Чернівецька область

 6 477

Черкаська область

 975

Чернігівська область

 965

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 7 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 7 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 07-08-2020:

Захворіли 19 261 406
Одужали 12 363 249
Померли 717 717

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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