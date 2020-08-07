Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 7 серпня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 7 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 7 серпня: в Україні виявлено 78 261 випадок коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 1 453 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 7 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 774 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 132 951 таке повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 78 261 Одужали 43 055 Померли 1 852

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (9 178) та у Львівській області (10 572). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 932 Волинська область 4 162 Дніпропетровська область 1 508 Донецька область 945 Житомирська область 2 064 Закарпатська область 5 615 Запорізька область 895 Івано-Франківська область 5 426 Кіровоградська область 714 Київ 9 178 Київська область 4 058 Львівська область 10 572 Луганська область 146 Миколаївська область 682 Одеська область 3 904 Полтавська область 489 Рівненська область 6 638 Сумська область 636 Тернопільська область 3 212 Харківська область 4 527 Херсонська область 255 Хмельницька область 1 286 Чернівецька область 6 477 Черкаська область 975 Чернігівська область 965

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 07-08-2020:

Захворіли 19 261 406 Одужали 12 363 249 Померли 717 717 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020