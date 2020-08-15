Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 15 серпня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 15 серпня: в Україні виявлено 89 719 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 1 847 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 15 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 0004 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 142 508 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 89 719 Одужали 47 430 Померли 2 044

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (10 392) та у Львівській області (11 824). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 3 175 Волинська область 4 590 Дніпропетровська область 1 699 Донецька область 1 073 Житомирська область 2 377 Закарпатська область 6 170 Запорізька область 1 052 Івано-Франківська область 6 468 Кіровоградська область 739 Київ 10 392 Київська область 4 495 Львівська область 11 824 Луганська область 178 Миколаївська область 797 Одеська область 4 871 Полтавська область 544 Рівненська область 7 433 Сумська область 815 Тернопільська область 3 635 Харківська область 5 837 Херсонська область 294 Хмельницька область 1 539 Чернівецька область 7 434 Черкаська область 1 114 Чернігівська область 1 174

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-08-2020:

Захворіли 21 357 890 Одужали 14 151 766 Померли 763 387 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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