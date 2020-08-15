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Коронавірус Карантин

Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 15 серпня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 15 серпня: в Україні виявлено 89 719 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 1 847 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 15 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 0004 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 142 508 таких повідомлень.
Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 15 серпня - фото 420417

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 89 719
Одужали 47 430
Померли 2 044

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (10 392) та у Львівській області (11 824). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 3 175

Волинська область

 4 590

Дніпропетровська область

 1 699

Донецька область

 1 073

Житомирська область

 2 377

Закарпатська область

 6 170

Запорізька область

 1 052

Івано-Франківська область

 6 468

Кіровоградська область

 739

Київ

 10 392

Київська область

 4 495

Львівська область

 11 824

Луганська область

 178

Миколаївська область

 797

Одеська область

 4 871

Полтавська область

 544

Рівненська область

 7 433

Сумська область

 815

Тернопільська область

 3 635

Харківська область

 5 837

Херсонська область

 294

Хмельницька область

 1 539

Чернівецька область

 7 434

Черкаська область

 1 114

Чернігівська область

 1 174

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 15 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 15 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-08-2020:

Захворіли 21 357 890
Одужали 14 151 766
Померли 763 387

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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