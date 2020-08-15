На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 15 серпня
-
- 152
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 15 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 15 серпня: в Україні виявлено 89 719 випадків коронавірусу.
Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|89 719
|Одужали
|47 430
|Померли
|2 044
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (10 392) та у Львівській області (11 824). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|3 175
|
Волинська область
|4 590
|
Дніпропетровська область
|1 699
|
Донецька область
|1 073
|
Житомирська область
|2 377
|
Закарпатська область
|6 170
|
Запорізька область
|1 052
|
Івано-Франківська область
|6 468
|
Кіровоградська область
|739
|
Київ
|10 392
|
Київська область
|4 495
|
Львівська область
|11 824
|
Луганська область
|178
|
Миколаївська область
|797
|
Одеська область
|4 871
|
Полтавська область
|544
|
Рівненська область
|7 433
|
Сумська область
|815
|
Тернопільська область
|3 635
|
Харківська область
|5 837
|
Херсонська область
|294
|
Хмельницька область
|1 539
|
Чернівецька область
|7 434
|
Черкаська область
|1 114
|
Чернігівська область
|1 174
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 15-08-2020:
|Захворіли
|21 357 890
|Одужали
|14 151 766
|Померли
|763 387
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.
Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
10:53Як правильно їсти спагеті: кумедне відео
-
10:20Зваблива Ельза Хоск розбурхала голим фото на пляжі (18+)
-
09:55Чому не варто розігрівати їжу у контейнерах
-
09:25Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 15 серпня
-
08:47У мережі порівняли ціни на старі авто в Україні та Німеччині
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
08:22Погода в Україні 15 серпня: точний прогноз на суботу
- 14 серпня
-
21:42Названі найталановитіші знаки Зодіаку
-
21:2115 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Стало відомо, коли запустять інтернет 6G
-
20:16Клімат Землі вже ніколи не буде, як раніше
-
19:45Ці продукти активізують роботу мозку
-
19:14Вчені розповіли про користь плацебо
-
18:46Дієтолог розповів, що потрібно організму, коли хочеться солодкого
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:22Гороскоп на 15 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:45Ді Капріо зі своєю розкішною пасією потрапив у об'єктив папараці
-
17:17У мережі згадали випадок побиття Лукашенка міліцією в 90-х
-
16:42Названий найкращий молодий гравець АПЛ у сезоні
-
16:32Танці з зірками 2020: хто братиме участь у новому сезоні
-
16:16Українська пісня 2020: названо переможця проєкту
-
15:47Популярна гра Fortnite оголосила війну Apple i Google
-
15:19Фотограф з Чехії перетворився у ляльку Bratz завдяки пластиці (фото)
-
14:49Медики розповіли, які прогулянки приносять найбільше користі
-
14:20Не через дурість: чому люди вірять у фейки
-
09:25Знову антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 15 серпня
-
08:22Погода в Україні 15 серпня: точний прогноз на суботу
- 14 серпня
-
21:42Названі найталановитіші знаки Зодіаку
-
16:32Танці з зірками 2020: хто братиме участь у новому сезоні
-
13:50Христина Соловій – Коала: слухай нову ліричну пісню
-
11:27Поділ України на 4 карантинні зони: Самбір тепер червоний, а Київ – жовтий
-
09:19Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 14 серпня
-
07:19Погода в Україні на Маковія: прогноз на 14 серпня
- 13 серпня
-
21:1814 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:438 фільмів Альфреда Хічкока, які потрібно знати
-
15:19Рейтинг найкращих сиквелів усіх часів: кінорекомендації від Rotten Tomatoes
-
13:26Брежнєв, Памук і людина, яка забагато знала – 5 нових книжок серпня
-
11:15KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат: дивіться ефектний кліп, знятий у Дубаї
-
09:20Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 13 серпня
-
07:17Погода в Україні 13 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 12 серпня
-
20:45Названі найдобріші знаки Зодіаку серед чоловіків
-
18:43Варення з ожини: покрокові рецепти з фото
-
14:46Шахтар обіграв Базель: команда виходить в півфінал Ліги Європи
-
12:16Міжнародний день молоді: Перевір свої знання сленгових слів
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 12 серпня
-
07:19Погода в Україні 12 серпня: у яких областях очікується похолодання
- 11 серпня
-
20:42Ці знаки Зодіаку вважаються наймудрішими
-
18:15Гороскоп на 12 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:47Як заготовити зелень на зиму: способи заморозки
-
12:17Коли в Україні очікувати другу хвилю коронавірусу