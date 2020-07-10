ЗНО з історії України: правильні відповіді на тестування 2020

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив правильні відповіді на ЗНО з історії України 2020, яке складали понад 200 тисяч абітурієнтів. Перевірте власні відповіді на тести та підрахуйте результати!

ЗНО з історії України 2020 складалося із 60 завдань чотирьох рівнів складності. У першій частині тестування абітурієнти мали відповісти на запитання про історію ХХ – початку ХХІ с (результат виконання цих завдань буде зарахований як державна підсумкова атестація), а в другій – виконати завдання про історію від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.

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10 липня фахова комісія УЦОЯО оприлюднила офіційні правильні відповіді на тести з історії. Свої результати абітурієнти дізнаються у своєму кабінеті до 25 липня.

Відповіді на ЗНО з історії України 2020

ТЕСТ: Перевір, чи склав би ти ЗНО з історії України?