Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

ЗНО з історії України 2020: опубліковані завдання цьогорічного тесту

  • 74
ЗНО історія України - фото 1
ЗНО історія України

ЗНО з історії України відбулося 9 липня 2020, й Український центр оцінювання якості освіти вже оприлюднив завдання. Оскільки це тестування потрібно для вступу на багато спеціальностей – тест складали понад 200 тисяч абітурієнтів.

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з історії України 2020 містив 60 завдань, на виконання яких учасники мали 150 хвилин. Перша частина тестування – "Історія України ХХ – початку ХХІ ст" складалась із 30 завдань різних форм, а результат виконання цих завдань буде зарахований як державна підсумкова атестація. У другу частину – "Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст" – теж входить 30 тестів.

ТЕСТ: Перевір, чи склав би ти ЗНО з історії України?

Відповіді на завдання УЦОЯО оприлюднить вже 10 липня, а результати стануть відомі до 25 липня. Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи, – 94 бали.

Усі завдання ЗНО історія України 2020

*скачати тести в документі pdf можна тут

ЗНО з історії України 2020: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 414916
ЗНО з історії України 2020: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 414921
ЗНО з історії України 2020: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 414929
ЗНО з історії України 2020: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 414917
ЗНО з історії України 2020: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 414934
ЗНО з історії України 2020: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 414935

ЗНО з історії України 2020: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 414933

ЗНО з історії України 2020: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 414919

ЗНО з історії України 2020: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 414931

ЗНО з історії України 2020: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 414924

ЗНО з історії України 2020: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 414923
ЗНО з історії України 2020: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 414927
ЗНО з історії України 2020: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 414930

ЗНО з історії України 2020: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 414928

ЗНО з історії України 2020: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 414926

ЗНО з історії України 2020: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 414922

ЗНО з історії України 2020: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 414942
ЗНО з історії України 2020: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 414920
ЗНО з історії України 2020: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 414943

Тест по ЗНО з української мови: Постав правильні наголоси в словах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Знай наших! 15 топових голлівудських зірок з українським корінням
  • 01 липня, 16:36
  • 1993
Дівчина тижня: відверта фітнес-модель Яніта Янчева, яка заводить своїми формами (18+)
  • 05 липня, 17:47
  • 1284
Куди поїхати на море в Україні 2020: ціни та огляд місць для відпочинку
  • 26 червня, 16:00
  • 1535
Загрузка...
Новини