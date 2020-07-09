ЗНО з історії України 2020: опубліковані завдання цьогорічного тесту

ЗНО з історії України відбулося 9 липня 2020, й Український центр оцінювання якості освіти вже оприлюднив завдання. Оскільки це тестування потрібно для вступу на багато спеціальностей – тест складали понад 200 тисяч абітурієнтів.

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з історії України 2020 містив 60 завдань, на виконання яких учасники мали 150 хвилин. Перша частина тестування – "Історія України ХХ – початку ХХІ ст" складалась із 30 завдань різних форм, а результат виконання цих завдань буде зарахований як державна підсумкова атестація. У другу частину – "Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст" – теж входить 30 тестів.

ТЕСТ: Перевір, чи склав би ти ЗНО з історії України?

Відповіді на завдання УЦОЯО оприлюднить вже 10 липня, а результати стануть відомі до 25 липня. Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи, – 94 бали.

Усі завдання ЗНО історія України 2020

*скачати тести в документі pdf можна тут

Тест по ЗНО з української мови: Постав правильні наголоси в словах