Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

ЗНО з історії України 2019: опубліковані завдання цьогорічного тесту

  • 176
ЗНО історія України - фото 1
ЗНО історія України

ЗНО з історії України відбулося 4 червня 2019, й Український центр оцінювання якості освіти вже оприлюднив завдання. Оскільки це тестування потрібно для вступу на багато спеціальностей – тест складали понад 220 тисяч абітурієнтів.

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з історії України 2019 складався із 60 завдань, на виконання яких учасники мали 150 хвилин. Перша частина тестування – "Історія України ХХ – початку ХХІ ст" містила 30 завдань різних форм. Результат виконання цих завдань буде зарахований як державна підсумкова атестація. Друга частина – "Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст" – теж складалася із 30 тестів.

Це цікаво: Дати, коли оголосять бали ЗНО з різних предметів

Відповіді на завдання УЦОЯО оприлюднить вже 5 червня, а результати стануть відомі до 20 червня. Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи, – 94 бали.

Усі завдання ЗНО з історії України 2019

*скачати тести в документі pdf можна тут

ЗНО з історії України 2019: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 331897
ЗНО з історії України 2019: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 331898
ЗНО з історії України 2019: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 331899
ЗНО з історії України 2019: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 331900
ЗНО з історії України 2019: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 331901
ЗНО з історії України 2019: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 331902
ЗНО з історії України 2019: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 331903
ЗНО з історії України 2019: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 331904
ЗНО з історії України 2019: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 331905
ЗНО з історії України 2019: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 331906
ЗНО з історії України 2019: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 331907
ЗНО з історії України 2019: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 331908
ЗНО з історії України 2019: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 331909
ЗНО з історії України 2019: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 331910
ЗНО з історії України 2019: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 331911
ЗНО з історії України 2019: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 331912
ЗНО з історії України 2019: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 331913
ЗНО з історії України 2019: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 331914
ЗНО з історії України 2019: опубліковані завдання цьогорічного тесту - фото 331915

До теми: Коли ЗНО 2019: дати, графік і календар тестування з різних предметів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Альф через 33 роки! Як змінилися актори улюбленого серіалу
  • 28 травня, 16:21
  • 1444
Секс, наркотики, Амстердам: як організувати подорож, яка запам'ятається назавжди
  • 29 травня, 21:15
  • 952
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1512495
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум ЗНО Освіта