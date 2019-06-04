ЗНО з історії України 2019: опубліковані завдання цьогорічного тесту

ЗНО з історії України відбулося 4 червня 2019, й Український центр оцінювання якості освіти вже оприлюднив завдання. Оскільки це тестування потрібно для вступу на багато спеціальностей – тест складали понад 220 тисяч абітурієнтів.

Тест зовнішнього незалежного оцінювання з історії України 2019 складався із 60 завдань, на виконання яких учасники мали 150 хвилин. Перша частина тестування – "Історія України ХХ – початку ХХІ ст" містила 30 завдань різних форм. Результат виконання цих завдань буде зарахований як державна підсумкова атестація. Друга частина – "Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст" – теж складалася із 30 тестів.

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Відповіді на завдання УЦОЯО оприлюднить вже 5 червня, а результати стануть відомі до 20 червня. Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи, – 94 бали.

Усі завдання ЗНО з історії України 2019

*скачати тести в документі pdf можна тут

До теми: Коли ЗНО 2019: дати, графік і календар тестування з різних предметів