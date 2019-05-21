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Результати ЗНО 2019: дати, коли оголосять бали з різних предметів

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результати ЗНО 2019 - фото 1
результати ЗНО 2019

В Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання 2019. До вашої уваги перелік предметів та дати, коли оголосять результати з усіх предметів.

Напередодні оприлюднення результатів тестування, повідомлять, який буде мінімальний бал з кожного предмету.

Абітурієнти зможуть дізнатися результати ЗНО онлайн у такі способи: на офіційній сторінці ЗНО-2019 в інтернеті або через мобільний додаток "Моє ЗНО".

І ще: ЗНО 2019: які документи треба взяти з собою і де знайти перепустку

На індивідуальній сторінці, де подавали заявку на складання іспитів, також будуть опубліковані результати. Для цього потрібно зайти до свого кабінету на сайті. Для входу на інформаційну сторінку потрібно ввести номер свого сертифікату та пін-код. Номер і пін-код вказані на картці сертифіката ЗНО.

Основна сесія ЗНО розпочнеться 21 травня, а закінчиться 13 червня. Результати з усіх предметів оголосять до 25 червня.

Результати ЗНО 2019: дати, коли оголосять бали з різних предметів - фото 328916
У 2019 році додаткову сесію зовнішнього оцінювання буде проведено з 26 червня до 12 липня. Результати оголосять до 18 липня.​

До теми: Коли ЗНО 2019: дати, графік і календар тестування з різних предметів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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