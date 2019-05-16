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Коли ЗНО 2019: дати, графік і календар тестування з різних предметів

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В Україні незабаром стартує ЗНО 2019 - фото 1
В Україні незабаром стартує ЗНО 2019

В Україні незабаром стартує зовнішнє незалежне оцінювання 2019. Якщо результат тестування буде позитивним, то абітурієнт зможе вступити до ВНЗ. До вашої уваги перелік предметів та календар проведення ЗНО з усіх предметів.

ЗНО – письмові іспити, обов'язкові для вступу до вишів в Україні.

І ще: ЗНО 2019 онлайн: де пройти тести для підготовки до всіх предметів

Календар проведення ЗНО 2019

Основна сесія ЗНО розпочнеться 21 травня, а закінчиться 13 червня. Результати з усіх предметів оголосять до 25 червня.

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Графік тестування ЗНО 2019

Розклад додаткової сесії ЗНО

У 2019 році додаткову сесію зовнішнього оцінювання буде проведено з 26 червня до 12 липня. Результати оголосять до 18 липня.

  • Математика – 26 червня.
  • Німецька мова – 27 червня.
  • Французька мови – 1 липня.
  • Іспанська мова – 2 липня.
  • Українська мова та література – 3 липня.
  • Фізика – 4 липня.
  • Англійська мова – 5 липня.
  • Історія України – 8 липня.
  • Біологія – 9 липня.
  • Географія – 10 липня.
  • Хімія – 11 липня.

​Зовнішнє незалежне оцінювання під час додаткової сесії можуть проходити особи, які:

  • не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання через причини, що не залежали від їхніх дій та волі;
  • проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень;
  • є учасниками антитерористичної операції;
  • є засудженими до позбавлення волі або узяті під варту.

До теми: ЗНО 2019: дата тестування, реєстрація та перелік усіх предметів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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