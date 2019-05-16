Коли ЗНО 2019: дати, графік і календар тестування з різних предметів

В Україні незабаром стартує зовнішнє незалежне оцінювання 2019. Якщо результат тестування буде позитивним, то абітурієнт зможе вступити до ВНЗ. До вашої уваги перелік предметів та календар проведення ЗНО з усіх предметів.

ЗНО – письмові іспити, обов'язкові для вступу до вишів в Україні.

І ще: ЗНО 2019 онлайн: де пройти тести для підготовки до всіх предметів

Календар проведення ЗНО 2019 Основна сесія ЗНО розпочнеться 21 травня, а закінчиться 13 червня. Результати з усіх предметів оголосять до 25 червня. Графік тестування ЗНО 2019 Розклад додаткової сесії ЗНО

У 2019 році додаткову сесію зовнішнього оцінювання буде проведено з 26 червня до 12 липня. Результати оголосять до 18 липня.

Математика – 26 червня.

Німецька мова – 27 червня.

Французька мови – 1 липня.

Іспанська мова – 2 липня.

Українська мова та література – 3 липня.

Фізика – 4 липня.

Англійська мова – 5 липня.

Історія України – 8 липня.

Біологія – 9 липня.

Географія – 10 липня.

Хімія – 11 липня.

​Зовнішнє незалежне оцінювання під час додаткової сесії можуть проходити особи, які:

не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього оцінювання через причини, що не залежали від їхніх дій та волі;

проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень;

є учасниками антитерористичної операції;

є засудженими до позбавлення волі або узяті під варту.

До теми: ЗНО 2019: дата тестування, реєстрація та перелік усіх предметів