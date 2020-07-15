ЗНО з географії 2020: опубліковані завдання тестів 2020 року

ЗНО з географії відбулося 15 липня, й Український центр оцінювання якості освіти вже оприлюднив завдання. Це тестування потрібно для вступу на деякі спеціальності – дізнайтеся, які були завдання з географії.

ЗНО з географії майбутні абітурієнти складали 150 хвилин. У тесті потрібно було виконати 54. Максимальна кількість тестових балів – 90.

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Завдання ЗНО з географії 2020

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Правильні відповіді на завдання тесту ЗНО з географії будуть оприлюднені 16 липня. При цьому результати зовнішнього оцінювання стануть відомі до 30 липня: вони зараховуватимуться як вступний тест для охочих вступати до закладів вищої освіти у цьому році, і, за бажанням випускника, як державна підсумкова атестація зі шкільного курсу з предмета.

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