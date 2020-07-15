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ЗНО з географії 2020: опубліковані завдання тестів 2020 року

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ЗНО географія 2020 - фото 1
ЗНО географія 2020

ЗНО з географії відбулося 15 липня, й Український центр оцінювання якості освіти вже оприлюднив завдання. Це тестування потрібно для вступу на деякі спеціальності – дізнайтеся, які були завдання з географії.

ЗНО з географії майбутні абітурієнти складали 150 хвилин. У тесті потрібно було виконати 54. Максимальна кількість тестових балів – 90.

Це цікаво: Відповіді на ЗНО 2020 з української мови і літератури

Завдання ЗНО з географії 2020

*Скачати завдання ЗНО з географії можна тут*

ЗНО з географії 2020: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 416039
ЗНО з географії 2020: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 416036
ЗНО з географії 2020: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 416029
ЗНО з географії 2020: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 416031
ЗНО з географії 2020: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 416028
ЗНО з географії 2020: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 416027
ЗНО з географії 2020: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 416030
ЗНО з географії 2020: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 416034
ЗНО з географії 2020: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 416037
ЗНО з географії 2020: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 416040
ЗНО з географії 2020: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 416033
ЗНО з географії 2020: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 416041
ЗНО з географії 2020: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 416038
ЗНО з географії 2020: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 416035
ЗНО з географії 2020: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 416032

Правильні відповіді на завдання тесту ЗНО з географії будуть оприлюднені 16 липня. При цьому результати зовнішнього оцінювання стануть відомі до 30 липня: вони зараховуватимуться як вступний тест для охочих вступати до закладів вищої освіти у цьому році, і, за бажанням випускника, як державна підсумкова атестація зі шкільного курсу з предмета.

До теми: Розклад, коли відбудеться тестування з усіх предметів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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