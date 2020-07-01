ЗНО 2020 українська мова і література: правильні відповіді на тести

Відповіді на ЗНО з укрмови і літератури 2020

ЗНО з української мови та літератури відбулося 30 червня, й Український центр оцінювання якості освіти вже оприлюднив правильні відповіді з цього тестування у 2020 році. Тест цьогоріч складали понад 275 тисяч людей.

Тест ЗНО з української мови та літератури майбутні абітурієнти складали 180 хвилин. За цей час їм потрібно було дати відповіді на 58 завдань, які максимально оцінюються у 104 бали. При цьому завдання відрізнялися за рівнем складності: з вибором однієї правильної відповіді, на встановлення відповідності, власне висловлювання.

Усі завдання ЗНО з української мови і літератури 2020 можна переглянути тут .

Тим часом предметна фахова комісія Українського центру оцінювання якості освіти оприлюднила відповіді до завдань роботи з української мови і літератури. Перевірте себе або своїх дітей!

Відповіді на ЗНО з української мови і літератури 2020

Тест по ЗНО з української мови: Постав правильні наголоси в словах