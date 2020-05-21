ЗНО 2020: з'явився розклад, коли відбудеться тестування з усіх предметів

Міністерство освіти науки України назвало терміни проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році. До вашої уваги актуальний графік, коли цьогорічні випускники будуть складати ЗНО.

За рішенням уряду, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 25 червня і завершиться 17 липня. До 4 червня 2020 року зареєстровані учасники ЗНО зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

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Розклад ЗНО 2020:

математика – 25 червня

українська мова і література – 30 червня

фізика – 2 липня

іспанська, німецька, французька мови – 6 липня

англійська мова – 7 липня

історія України – 9 липня

біологія – 13 липня

географія – 15 липня

хімія – 17 липня

Результати основної сесії ЗНО з'являться на інформаційних сторінках учасників:

з математики, фізики – до 17 липня,

з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології – до 25 липня,

з географії, хімії – до 29 липня.

Додаткова сесія ЗНО запланована на 23 липня – 11 серпня, а результати будуть оголошені до 14 серпня. Цьогоріч для участі в додатковій сесії ЗНО зможуть зареєструватися під час додаткового періоду реєстрації (25 травня – 9 червня) всі, хто не зміг зареєструватися протягом 3 лютого – 24 березня.

Дати ЗНО 2020

Під час тестування учні та інструктори будуть забезпечені захисними масками, а пункти проведення ЗНО – антисептиками.

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