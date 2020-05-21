Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

ЗНО 2020: з'явився розклад, коли відбудеться тестування з усіх предметів

  • 20
Графік ЗНО 2020 - фото 1
Графік ЗНО 2020

Міністерство освіти науки України назвало терміни проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році. До вашої уваги актуальний графік, коли цьогорічні випускники будуть складати ЗНО.

За рішенням уряду, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 25 червня і завершиться 17 липня. До 4 червня 2020 року зареєстровані учасники ЗНО зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

До теми: Харківська вчителька біології зачитала реп про коронавірус

Розклад ЗНО 2020:

  • математика – 25 червня
  • українська мова і література – 30 червня
  • фізика – 2 липня
  • іспанська, німецька, французька мови – 6 липня
  • англійська мова – 7 липня
  • історія України – 9 липня
  • біологія – 13 липня
  • географія – 15 липня
  • хімія – 17 липня

Результати основної сесії ЗНО з'являться на інформаційних сторінках учасників:

  • з математики, фізики – до 17 липня,
  • з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології – до 25 липня,
  • з географії, хімії – до 29 липня.

Додаткова сесія ЗНО запланована на 23 липня – 11 серпня, а результати будуть оголошені до 14 серпня. Цьогоріч для участі в додатковій сесії ЗНО зможуть зареєструватися під час додаткового періоду реєстрації (25 травня – 9 червня) всі, хто не зміг зареєструватися протягом 3 лютого – 24 березня.

Дати ЗНО 2020 - фото 405341
Дати ЗНО 2020

Під час тестування учні та інструктори будуть забезпечені захисними масками, а пункти проведення ЗНО – антисептиками.

Читайте також: Університет Кембриджу скасував усі лекції до 2021 року

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
  • 17 травня, 15:51
  • 208
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 324
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2313064
Загрузка...
Новини