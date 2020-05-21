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ЗНО 2020: з'явився розклад, коли відбудеться тестування з усіх предметів
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Міністерство освіти науки України назвало терміни проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році. До вашої уваги актуальний графік, коли цьогорічні випускники будуть складати ЗНО.
За рішенням уряду, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 25 червня і завершиться 17 липня. До 4 червня 2020 року зареєстровані учасники ЗНО зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.
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Розклад ЗНО 2020:
- математика – 25 червня
- українська мова і література – 30 червня
- фізика – 2 липня
- іспанська, німецька, французька мови – 6 липня
- англійська мова – 7 липня
- історія України – 9 липня
- біологія – 13 липня
- географія – 15 липня
- хімія – 17 липня
Результати основної сесії ЗНО з'являться на інформаційних сторінках учасників:
- з математики, фізики – до 17 липня,
- з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології – до 25 липня,
- з географії, хімії – до 29 липня.
Додаткова сесія ЗНО запланована на 23 липня – 11 серпня, а результати будуть оголошені до 14 серпня. Цьогоріч для участі в додатковій сесії ЗНО зможуть зареєструватися під час додаткового періоду реєстрації (25 травня – 9 червня) всі, хто не зміг зареєструватися протягом 3 лютого – 24 березня.
Під час тестування учні та інструктори будуть забезпечені захисними масками, а пункти проведення ЗНО – антисептиками.
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