ЗНО з географії 2020: правильні відповіді на тестування

З'явилися відповіді на ЗНО з георгафії 2020

ЗНО з географії відбулося 15 липня, й Український центр оцінювання якості освіти вже показав правильні відповіді цього тестування у 2020 році. Дізнавайтесь розв'язки завдань з географії!

Тест ЗНО з географії майбутні абітурієнти складали 150 хвилин. За цей час їм потрібно було дати відповіді на 54 завдання, а можливий максимум балів – 90.

Усі завдання ЗНО з географії можна переглянути тут .

Тим часом предметна фахова комісія Українського центру оцінювання якості освіти оприлюднила відповіді до завдань роботи з географії. Перевірте себе або своїх дітей!

ЗНО географія 2020 – правильні відповіді

Читайте також: Відповіді на ЗНО 2020 з української мови і літератури