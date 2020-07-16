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ЗНО з географії 2020: правильні відповіді на тестування

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З'явилися відповіді на ЗНО з георгафії 2020 - фото 1
З'явилися відповіді на ЗНО з георгафії 2020

ЗНО з географії відбулося 15 липня, й Український центр оцінювання якості освіти вже показав правильні відповіді цього тестування у 2020 році. Дізнавайтесь розв'язки завдань з географії!

Тест ЗНО з географії майбутні абітурієнти складали 150 хвилин. За цей час їм потрібно було дати відповіді на 54 завдання, а можливий максимум балів – 90.

Усі завдання ЗНО з географії можна переглянути тут.

Тим часом предметна фахова комісія Українського центру оцінювання якості освіти оприлюднила відповіді до завдань роботи з географії. Перевірте себе або своїх дітей!

ЗНО географія 2020 – правильні відповіді

ЗНО з географії 2020: правильні відповіді на тестування - фото 416147
ЗНО з географії 2020: правильні відповіді на тестування - фото 416148

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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