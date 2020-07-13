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ЗНО з біології: опубліковані завдання тестів 2020 року

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ЗНО біологія 2020

ЗНО з біології відбулося 13 липня, й Український центр оцінювання якості освіти вже оприлюднив завдання. Це тестування потрібно для вступу на деякі спеціальності – дізнайтеся, які були завдання з біології.

ЗНО з біології майбутні абітурієнти складали 150 хвилин. У тесті потрібно було виконати 50 завдань трьох різних форм. Максимальна кількість тестових балів – 82.

Це цікаво: Відповіді на ЗНО 2020 з української мови і літератури

Завдання ЗНО з біології 2020

*Скачати завдання ЗНО з біології можна тут*

ЗНО з біології: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 415662

ЗНО з біології: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 415663
ЗНО з біології: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 415664
ЗНО з біології: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 415665
ЗНО з біології: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 415666
ЗНО з біології: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 415667
ЗНО з біології: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 415668
ЗНО з біології: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 415669
ЗНО з біології: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 415670
ЗНО з біології: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 415671
ЗНО з біології: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 415672
ЗНО з біології: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 415673
ЗНО з біології: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 415674
ЗНО з біології: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 415675
ЗНО з біології: опубліковані завдання тестів 2020 року - фото 415676

Правильні відповіді на завдання тесту ЗНО з біології будуть оприлюднені 14 липня. При цьому результати зовнішнього оцінювання стануть відомі до 30 липня: вони зараховуватимуться як вступний тест для охочих вступати до закладів вищої освіти у цьому році, і, за бажанням випускника, як державна підсумкова атестація зі шкільного курсу з предмета.

До теми: Розклад, коли відбудеться тестування з усіх предметів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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