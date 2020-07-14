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ЗНО з біології 2020: правильні відповіді на тести і завдання
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ЗНО з біології відбулося 13 липня, й Український центр оцінювання якості освіти вже показав правильні відповіді цього тестування у 2020 році. Дізнавайтесь розв'язки завдань з біології!
Тест ЗНО з біології майбутні абітурієнти складали 150 хвилин. За цей час їм потрібно було дати відповіді на 50 завдань. При цьому завдання відрізнялися за рівнем складності, а можливий максимум балів – 82.
Усі завдання ЗНО з біології можна переглянути тут.
Тим часом предметна фахова комісія Українського центру оцінювання якості освіти оприлюднила відповіді до завдань роботи з біології. Перевірте себе або своїх дітей!
ЗНО біологія 2020 – правильні відповіді
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