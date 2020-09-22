ЗНО 2021: список, які твори з української літератури треба прочитати

які книги потрібно прочитати на ЗНО

Починайте готуватися до обов'язкового ЗНО з української мови та літератури – ознайомтеся з усіма творами, які потрібно прочитати чи вивчити до тестування. Підготували для вас повний список творів української літератури для ЗНО 2021.

МОН оприлюднило список творів з української літератури, які потрібно обов'язково вивчити чи прочитати школярам для здачі ЗНО у 2021 році. Цей перелік складено згідно з чинною програмою ЗНО з української мови та літератури.

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Список творів на ЗНО 2021 з української літератури

Назва розділу Зміст літературного матеріалу 1. Усна народна творчість Загальна характеристика календарно-обрядових, суспільно-побутових і родинно-обрядових пісень

Пісні Марусі Чурай "Віють вітри", "За світ встали козаченьки"

Історичні пісні "Ой Морозе, Морозенку", "Чи не той то хміль…"

Тематика, образи, зміст народних дум і балад.

"Дума про Марусю Богуславку"

Балада "Ой летіла стріла" 2. Давня українська література "Повість минулих літ" (зокрема, уривок про заснування Києва та уривок про помсту княгині Ольги)

"Слово про похід Ігорів"

Григорій Сковорода "De Iibertate", "Всякому місту – звичай і права", "Бджола та Шершень" 3. Література кінця XVIII – початку XX століття Іван Котляревський "Енеїда" та "Наталка Полтавка"

Тарас Шевченко "Катерина", "Кавказ", "Сон", "Заповіт", "І мертвим, і живим, і ненародженим..."

Пантелеймон Куліш "Чорна рада"

Іван Нечуй-Левицький "Кайдашева сім'я"

Панас Мирний "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" (1 та 4 частини)

Іван Карпенко-Карий "Мартин Боруля"

Іван Франко "Захар Беркут", "Мойсей", "Чого являєшся мені у сні?.." 4. Література XX століття Михайло Коцюбинський "Тіні забутих предків", "Intermezzo"

Василь Стефаник "Камінний хрест"

Ольга Кобилянська "Valse mélancolique"

Леся Українка "Contra spem spero!", "Лісова пісня"

Микола Вороний "Блакитна Панна"

Олександр Олесь "Чари ночі", "О слово рідне! Орле скутий..."

Павло Тичина "О, панно Інно...", "Пам'яті тридцяти", "Ви знаєте, як липа шелестить…"

Максим Рильський "У теплі дні збирання винограду…"

Микола Хвильовий "Я (Романтика)"

Юрій Яновський "Майстер корабля"

Володимир Сосюра "Любіть Україну!"

Валер'ян Підмогильний "Місто"

Остап Вишня "Моя автобіографія", "Сом"

Микола Куліш "Мина Мазайло"

Богдан-Ігор Антонич "Різдво"

Олександр Довженко "Зачарована Десна"

Андрій Малишко "Пісня про рушник"

Василь Симоненко "Ти знаєш, що ти – людина...", "Задивляюсь у твої зіниці", "Лебеді материнства"

Василь Голобородько "Наша мова"

Олесь Гончар "Модри камінь"

Григір Тютюнник "Три зозулі з поклоном"

Василь Стус "Господи, гніву пречистого..."

Іван Драч "Балада про соняшник"

Дмитро Павличко "Два кольори"

Ліна Костенко "Страшні слова, коли вони мовчать", "Маруся Чурай" 5. Твори українських письменників-емігрантів Іван Багряний "Тигролови"

Євген Маланюк "Уривок з поеми" 6. Сучасний літературний процес (кінець XX – початок XXI століття) Загальний огляд, основні тенденції

Постмодернізм як літературне явище

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки абітурієнтів та програма ЗНО з української мови та літератури за ЦИМ посиланням.

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