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ЗНО 2021: список, які твори з української літератури треба прочитати

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які книги потрібно прочитати на ЗНО - фото 1
які книги потрібно прочитати на ЗНО

Починайте готуватися до обов'язкового ЗНО з української мови та літератури – ознайомтеся з усіма творами, які потрібно прочитати чи вивчити до тестування. Підготували для вас повний список творів української літератури для ЗНО 2021.

МОН оприлюднило список творів з української літератури, які потрібно обов'язково вивчити чи прочитати школярам для здачі ЗНО у 2021 році. Цей перелік складено згідно з чинною програмою ЗНО з української мови та літератури.

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Список творів на ЗНО 2021 з української літератури

Назва розділу Зміст літературного матеріалу
1. Усна народна творчість
  • Загальна характеристика календарно-обрядових, суспільно-побутових і родинно-обрядових пісень
  • Пісні Марусі Чурай "Віють вітри", "За світ встали козаченьки"
  • Історичні пісні "Ой Морозе, Морозенку", "Чи не той то хміль…"
  • Тематика, образи, зміст народних дум і балад.
  • "Дума про Марусю Богуславку"
  • Балада "Ой летіла стріла"
2. Давня українська література
  • "Повість минулих літ" (зокрема, уривок про заснування Києва та уривок про помсту княгині Ольги)
  • "Слово про похід Ігорів"
  • Григорій Сковорода "De Iibertate", "Всякому місту – звичай і права", "Бджола та Шершень"
3. Література кінця XVIII – початку XX століття
  • Іван Котляревський "Енеїда" та "Наталка Полтавка"
  • Тарас Шевченко "Катерина", "Кавказ", "Сон", "Заповіт", "І мертвим, і живим, і ненародженим..."
  • Пантелеймон Куліш "Чорна рада"
  • Іван Нечуй-Левицький "Кайдашева сім'я"
  • Панас Мирний "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" (1 та 4 частини)
  • Іван Карпенко-Карий "Мартин Боруля"
  • Іван Франко "Захар Беркут", "Мойсей", "Чого являєшся мені у сні?.."
4. Література XX століття
  • Михайло Коцюбинський "Тіні забутих предків", "Intermezzo"
  • Василь Стефаник "Камінний хрест"
  • Ольга Кобилянська "Valse mélancolique"
  • Леся Українка "Contra spem spero!", "Лісова пісня"
  • Микола Вороний "Блакитна Панна"
  • Олександр Олесь "Чари ночі", "О слово рідне! Орле скутий..."
  • Павло Тичина "О, панно Інно...", "Пам'яті тридцяти", "Ви знаєте, як липа шелестить…"
  • Максим Рильський "У теплі дні збирання винограду…"
  • Микола Хвильовий "Я (Романтика)"
  • Юрій Яновський "Майстер корабля"
  • Володимир Сосюра "Любіть Україну!"
  • Валер'ян Підмогильний "Місто"
  • Остап Вишня "Моя автобіографія", "Сом"
  • Микола Куліш "Мина Мазайло"
  • Богдан-Ігор Антонич "Різдво"
  • Олександр Довженко "Зачарована Десна"
  • Андрій Малишко "Пісня про рушник"
  • Василь Симоненко "Ти знаєш, що ти – людина...", "Задивляюсь у твої зіниці", "Лебеді материнства"
  • Василь Голобородько "Наша мова"
  • Олесь Гончар "Модри камінь"
  • Григір Тютюнник "Три зозулі з поклоном"
  • Василь Стус "Господи, гніву пречистого..."
  • Іван Драч "Балада про соняшник"
  • Дмитро Павличко "Два кольори"
  • Ліна Костенко "Страшні слова, коли вони мовчать", "Маруся Чурай"
5. Твори українських письменників-емігрантів
  • Іван Багряний "Тигролови"
  • Євген Маланюк "Уривок з поеми"
6. Сучасний літературний процес (кінець XX – початок XXI століття)
  • Загальний огляд, основні тенденції
  • Постмодернізм як літературне явище

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки абітурієнтів та програма ЗНО з української мови та літератури за ЦИМ посиланням.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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