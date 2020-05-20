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Коронавірус Карантин

Університет Кембриджу скасував усі лекції до 2021 року

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Кембридзький університет на дистанційному навчанні до 2021 року - фото 1
Кембридзький університет на дистанційному навчанні до 2021 року

Престижний Кембридзький університет прийняв рішення скасувати всі лекції, які передбачають контакт студентів з викладачем. Їх поновлення можливе тільки восени 2021 року, повідомило керівництво навчального закладу.

Кембридзький університет став першим у світі, який скасував всі "живі" лекції аж до осені наступного року через необхідність дотримуватися соціальної дистанції.

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Другий найстаріший університет Великобританії пояснив рішення тим, що заходи соціального дистанціювання необхідно дотримуватися протягом тривалого часу. Жоден інший навчальний заклад у світі поки не оголошував про настільки тривалий карантин. Його впровадження говорить про те, що в Кембриджі очікують завершення пандемії через рік з гаком.

Інші визнані британські університети, включаючи Оксфорд, Единбург і Кардіфф, планують поєднувати "живі" і дистанційні лекції з початку наступного навчального року у вересні 2020. У Кембриджі всі лекції здійснюватимуться тільки в режимі онлайн, а безпосередній контакт студентів і викладачів стане можливим лише в обмежених за кількістю учасників групах, де люди перебуватимуть на значній відстані один від одного.

До звичного навчання студенти повернуться 2021 року - фото 405210
До звичного навчання студенти повернуться 2021 року

Утім, в керівництві університету підкреслило, що якщо уряд змінить рекомендації щодо дотримання соціального дистанціювання, то звичайні лекції у Кембриджі можуть бути відновлені значно швидше.

Цілий ряд експертів говорить, що навіть після появи вакцини від COVID-19, очікуваної на початку 2021, світ вже не буде жити, як раніше. А отже, носіння масок, рукавичок, збереження дистанції, активне використання антисептиків залишиться у нашому житті назавжди. Зараз це викликає певний дискомфорт, але з часом люди звикнуть до цього, як вони звикли до багатьох інших заходів на кшталт більш ретельного обстеження в аеропортах з міркувань безпеки.

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Джерело: Daily Mail
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