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Коронавірус Карантин

Дистанцуха: харківська вчителька біології зачитала реп про коронавірус

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Вчителька біології креативно підходить до навчання - фото 1
Вчителька біології креативно підходить до навчання

Карантин змусив усіх перейти на дистанційне навчання. Втім, не всім учителям вдається утримувати увагу школярів під час домашньої освіти. Але наша нова героїня вирішила креативно підійти до цього питання, зачитуючи реп.

Знайомтесь, це Ольга Халепа. Вона – викладачка біології з села Яковлівка Харківської області. Креативна викладачка вирішила записувати науковий реп, аби її учням краще засвоювався пройдений матеріал.

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На її YouTube-каналі уже є кілька тематичних відео: про вагітність, рефлекси, гриби та інше. Сама Ольга розповідає, що на створення одного відео у неї йде 7-8 годин. Усього у креативної вчительки вже 2 тисячі підписників, а деякі ролики уже встигли набрати по кілька тисяч переглядів.

Найпопулярніше відео присвячене грибам. У нього понад 37 тисяч переглядів:

Не забула Ольга присвятити одну реп-композицію дистанційному навчанню. Просто вслухайтесь:

Підписуйтесь на її канал і вчіть біологію творчо, а також не забувайте ставити лайки Ользі. Вона заслужила!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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