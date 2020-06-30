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ЗНО 2020 з української мови і літератури: оприлюднені завдання

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ЗНО українська мова і література 2020

ЗНО з української мови і літератури відбулося 30 червня, й Український центр оцінювання якості освіти вже оприлюднив завдання. Оскільки це тестування потрібно для вступу на чимало спеціальностей – тест складали понад 369 тисяч людей.

ЗНО з української мови і літератури майбутні абітурієнти складали 180 хвилин. У тесті потрібно було виконати 58 завдань, за які можна максимально набрати 104 бали.

Тест по ЗНО з української мови: Постав правильні наголоси в словах

Сертифікаційна робота з української мови і літератури налічує 58 завдань різних форм і складається з трьох частин: "Українська мова" – 33 завдання, "Українська література" – 24 завдання, і "Власне висловлення" – одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

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Завдання ЗНО з української мови та літератури 2020

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ЗНО 2020 з української мови і літератури: оприлюднені завдання - фото 413215
ЗНО 2020 з української мови і літератури: оприлюднені завдання - фото 413216
ЗНО 2020 з української мови і літератури: оприлюднені завдання - фото 413217
ЗНО 2020 з української мови і літератури: оприлюднені завдання - фото 413218
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ЗНО 2020 з української мови і літератури: оприлюднені завдання - фото 413223
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ЗНО 2020 з української мови і літератури: оприлюднені завдання - фото 413225
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Правильні відповіді на завдання тесту ЗНО з української мови і літератури будуть оприлюднені 1 липня. При цьому результати зовнішнього оцінювання стануть відомі до 30 липня: вони зараховуватимуться як вступний тест для охочих вступати до закладів вищої освіти у цьому році, і, за бажанням випускника, як державна підсумкова атестація зі шкільного курсу з предмета.

До теми: Правильні відповіді та розв'язки задач зв ЗНО 2020 з математики

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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