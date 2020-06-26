ЗНО 2020 з математики: всі правильні відповіді та розв'язки задач

ЗНО з математики пройшло 25 червня, й Український центр оцінювання якості освіти вже показав правильні відповіді першого тестування у 2020 році. Тест цьогоріч складали 186 тисячі людей. Якщо ви серед них – дізнавайтесь розв'язки завдань!

Тест ЗНО з математики майбутні абітурієнти складали 180 хвилин. За цей час їм потрібно було дати відповіді на 35 завдання, які максимально оцінюються у 62 бали. При цьому завдання відрізнялися за рівнем складності: з вибором однієї правильної відповіді (20); на становлення відповідності (4); структуроване відкритої форми з короткою відповіддю (3); неструктуроване відкритої форми з короткою відповіддю (5); відкритої форми з розгорнутою відповіддю (3).

Усі завдання ЗНО з математики 2020 можна переглянути тут .

Важливо: максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО, правильно зробивши всі завдання, що зараховуються як державна підсумкова атестація, становить 52 бали. Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати правильно виконавши всі завдання тесту – 62 бали. Результати зовнішнього оцінювання стануть відомі до 17 липня.

Тим часом предметна фахова комісія Українського центру оцінювання якості освіти оприлюднила відповіді до завдань роботи з математики. Перевірте себе або своїх дітей!

ЗНО 2020 математика – правильні відповіді

Як розрахувати тестовий бал з математики:

Завдання 1-20 – це завдання з вибором однієї правильної відповіді й правильно обрана і позначена відповідь у бланку відповідей А – це 1 бал.

– це завдання з вибором однієї правильної відповіді й правильно обрана і позначена відповідь у бланку відповідей А – це 1 бал. Завдання 21-24 – це завдання на встановлення відповідності "логічні пари". Оцінюється в 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність. Максимум – 3 бали.

– це завдання на встановлення відповідності "логічні пари". Оцінюється в 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність. Максимум – 3 бали. Завдання 25-27 – це структуровані завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Оцінюється від 0 до 2 балів – 1 бал за кожну правильно вказану відповідь.

– це структуровані завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Оцінюється від 0 до 2 балів – 1 бал за кожну правильно вказану відповідь. Завдання 28-32 – це неструктуровані завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Оцінюється в 0 або 2 бали (за правильну відповідь).

– це неструктуровані завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Оцінюється в 0 або 2 бали (за правильну відповідь). Завдання 33-35 – це завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання 33 та 34 оцінюються від 0 до 4 балів, а завдання 35 оцінюється від 0 до 6 балів.

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