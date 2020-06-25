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ЗНО 2020 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту

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Математика на ЗНО 2020 - фото 1
Математика на ЗНО 2020

ЗНО з математики відбулося 25 червня, й Український центр оцінювання якості освіти вже оприлюднив завдання тестування у 2020 році. Оскільки математика потрібна для вступу на чимало спеціальностей – тест складали 186 тисяч людей.

ЗНО з математики майбутні абітурієнти складали 180 хвилин. У тесті потрібно було виконати 35 завдань, за які можна максимально набрати 62 бали. При цьому завдання відрізнялися за рівнем складності: з вибором однієї правильної відповіді; на встановлення відповідності; відкритої форми з короткою відповіддю, що містять два типи завдань: структуроване і неструктуроване; відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Це цікаво: Розклад, коли відбудеться тестування з усіх предметів

У зв'язку з карантином ЗНО відбувається під ретельним наглядом медиків. Усім учасникам тестування вимірюють температуру, а допускають до написання ЗНО лише у масках та за умов відсутності симптомів захворювання.

*Завантажити тестовий зошит із задачами

Завдання ЗНО з математики 2020

ЗНО 2020 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 412338
ЗНО 2020 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 412339
ЗНО 2020 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 412340
ЗНО 2020 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 412341
ЗНО 2020 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 412342
ЗНО 2020 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 412343
ЗНО 2020 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 412344
ЗНО 2020 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 412345
ЗНО 2020 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 412346
ЗНО 2020 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 412347
ЗНО 2020 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 412348
ЗНО 2020 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 412349
ЗНО 2020 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 412350
ЗНО 2020 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 412351
ЗНО 2020 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 412352
ЗНО 2020 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 412353
ЗНО 2020 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 412354
ЗНО 2020 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 412355
ЗНО 2020 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 412356
ЗНО 2020 з математики: оприлюднені завдання та задачі з тесту - фото 412357

Як розрахувати тестовий бал з математики:

  • Завдання 1-20 – це завдання з вибором однієї правильної відповіді й правильно обрана і позначена відповідь у бланку відповідей А – це 1 бал.
  • Завдання 21-24 – це завдання на встановлення відповідності "логічні пари". Оцінюється в 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність. Максимум – 3 бали.
  • Завдання 25-27 – це структуровані завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Оцінюється від 0 до 2 балів – 1 бал за кожну правильно вказану відповідь.
  • Завдання 28-32 – це неструктуровані завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Оцінюється в 0 або 2 бали (за правильну відповідь).
  • Завдання 33-35 – це завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Завдання 33 та 34 оцінюються від 0 до 4 балів, а завдання 35 оцінюється від 0 до 6 балів.

Правильні відповіді на завдання тесту ЗНО з математики будуть оприлюднені 26 червня, а результати зовнішнього оцінювання стануть відомі до 17 липня: вони зараховуватимуться як вступний тест для охочих вступати до закладів вищої освіти у цьому році, і, за бажанням випускника, як державна підсумкова атестація.

До теми: Названо дати й умови проведення ЗНО 2020: пояснення Міносвіти

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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